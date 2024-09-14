مدرب الشرطة الكيني: لدينا فرصة أمام الزمالك في القاهرة

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

عبد السعيد - الزمالك ضد الشرطة الكيني

يرى أنتوني مودو كيماني المدير الفني للشرطة الكيني أن فريقه لعب بشكل جيد أمام الزمالك رغم الخسارة.

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

وقال مودو كيماني عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كانت المباراة جيدة ولعبنا بشكل جيد ضد الزمالك وهو فريق قوي ومنظم وفاز ببطولات قارية عديدة".

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وأضاف "نحن فخورون بالأداء أمام الزمالك ولم نكن محظوظين لإحراز هدف التعادل، وكان يجب أن نستغل الفرصة التي أتيحت لنا".

وواصل "منحنا الزمالك فرصة لتنظيم أنفسهم في بداية المباراة ولكن في النصف الثاني كانت السيطرة لنا وللأسف لم نسجل".

وأتم تصريحاته "لدينا فرصة في مباراة العودة في القاهرة والكل يعرف أننا يجب أن نستغل هذه الفرصة وفي كرة القدم لا يوجد مستحيل".

ويلعب الزمالك مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

الزمالك الشرطة الكيني الكونفدرالية
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