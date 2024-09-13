مؤتمر سلوت عن - الإجابة المملة بشأن صلاح.. وموقف كييزا وطلب الرحيل

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 12:44

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

رد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، على تساؤلات الصحفيين عن تجديد عقود محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد.

كما تحدث سلوت عن موقف الإيطالي فيديريكو كييزا، وكذلك طلب حارس مرمى الفريق بالرحيل.

وكل ما يلي جاء على لسان سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نوتنجهام فورت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي:

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عن عقود صلاح وفان دايك وأرنولد:

مرة أخرى الإجابة المملة مني، لا نتحدث في أوضاع عقود اللاعبين هنا، أركز بشكل كامل على الفريق، وهم جزء من الفريق، وأحاول العمل معهم بأفضل طريقة ممكنة للحصول على أفضل ما لديهم.

عن طلب الحارس الأيرلندي كاومين كيلير بالرحيل لأنه يريد أن يكون حارس مرمى أساسي في نادي آخر:

أمر جيد أن يكون كيلير حريص على اللعب كل أسبوع، سأكون قلقا حقا إذا خرج لاعب وقال إنني لا أهتم باللعب في الفريق الأول

من الواضح أن أليسون بيكر هو الحارس رقم 1 في هذه اللحظة، وكيلير أظهر عدة مرات أنه جاهز كلما احتجنا إليه

من الطبيعي أن يرغب اللاعبون في اللعب، ومن الطبيعي أيضًا أن يكون لدى نادٍ فيه أكثر من 11 لاعبًا يريدون اللعب

عن جاهزية فيديريكو كييزا للمشاركة في المباريات:

كييزا تدرب مع الفريق 3 أو 4 مرات، لذا دعونا نرى كيف سيكون أداءه يوم الجمعة وأي قرار سأتخذه، لدينا أكثر من 20 لاعبا لذلك أختار اللاعبين الأكثر لياقة في الوقت الحالي

كييزا تدرب مع فريق تحت 21 عاما في فترة التوقف الدولي حيث احترمت إيطاليا طلب ليفربول عدم استدعائه

وقال باري لوتاس مدرب فريق تحت 21 عامًا عن كييزا، الذي ألمح سلوت إلى أنه يمكن اعتباره الآن خيارًا ضد فورست: "كانت احترافيته وجودته جيدة حقًا".

ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بـ9 نقاط نفس رصيد مانشستر سيتي، وذلك بعد 3 جولات من انطلاق المسابقة.

حقق ليفربول الفوز أمام إيبسويتش تاون في الافتتاحية 2-0، قبل تكرار النتيجة ذاتها أمام برنتفورد على ملعب أنفليد، ثم في الفوز في ديربي الشمال الغربي أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-0.

ويحتل محمد صلاح، ولويس دياز قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم بـ3 أهداف لكل لاعب.

وجاءت جميع أهداف لويس دياز الثلاثة حتى الآن في الشوط الأول، فيما سجل محمد صلاح جميع أهدافه في الشوط الثاني.

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