الزمالك يطلب من كاف الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال
الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 22:47
كتب : إبراهيم رمضان
طلب الزمالك من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الوقوف دقيقة حداد على روح مدربه الأسبق إيهاب جلال خلال لقاء الشرطة الكيني.
وتوفي إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي أمس الأربعاء عن عمر يناهز 57 سنة بعد صراع مع المرض.
ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني في الثالثة من عصر السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في ملعب نيايو الوطني من أجل الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.
وينتظر مسؤولو الزمالك رد الاتحاد الإفريقي على طلبهم بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة.
وتولى إيهاب جلال تدريب الزمالك في الفترة ما بين يناير 2018 وحتى أبريل من العام ذاته.
وقاد جلال الفريق في 17 مباراة فاز في 8 وتعادل مرتين وهُزم في 7 لقاءات.
وسجل الفريق معه 24 هدفا واستقبل 21 آخرين.
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