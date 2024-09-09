زيدان يرد على إمكانية تدريب مانشستر يونايتد

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

ألمح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق لرفض فكرة تدريب مانشستر يونايتد.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وقال زيدان في تصريحات لجريدة ليكيب: "هل أود تدريب مانشستر يونايتد؟ أنا أفهم اللغة الإنجليزية، لكنني لا أتقنها جيدا".

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وأضاف "أعلم أن هناك مدربين يذهبون إلى الأندية دون التحدث باللغة الأصلية للبلد، لكنني أعمل بطريقة مختلفة".

وشدد المدرب الفرنسي "هناك العديد من العناصر التي تدخل في الاعتبار من أجل النجاح".

ويبقى زيدان بلا عمل تدريبي منذ نهاية ولايته الثانية مع ريال مدريد في 2021.

وسبق لزيدان أن رفض عروضا لتدريب منتخبات البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، وغيرها.

كما رفض عدة عروض لتدريب أكثر من فريق.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

ثم عاد زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني مرة.

وقاد زيدان الميرينيجي في الولاية الثانية خلال 114 مباراة فاز في 69 وتعادل في 25 وخسر 20.

بينما في الولاية الأولى قاد الفريق في 149 مباراة فاز بـ 105 وتعادل في 28 وخسر 16.

زين الدين زيدان مانشستر يونايتد
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