تقرير روماني: بوبيندزا قرر الذهاب إلى مصر لإكمال انتقاله إلى الزمالك

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 18:29

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا

اتخذ المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا قراره بشأن المفاوضات معه من عدة أندية وأبرزها الزمالك.

وكشف موقع iAM Sport الروماني أن بوبيندزا قرر الذهاب إلى مصر لإكمال انتقاله إلى الزمالك.

وأن اللاعب رفض العرض المقدم له من قبل نادي رابيد بوخاريست الروماني.

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وأعلن نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي وصول البطاقة الدولية لـ أرون بوبيندزا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

ونشر حساب الزمالك صورة اللاعب مع جملة "مرحبا بوبيندزا" باللغة الإنجليزي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي.

وكان الزمالك قد أعلن وصول بطاقة اللاعب الدولية يوم الجمعة الماضي.

وانتشرت تقارير رومانية عن اقتراب بوبيندزا من الانتقال إلى رابيد بوخارست الروماني، وهو ما نفاه مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com. (التفاصيل من هنا)

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اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

بوبيندزا الزمالك #ميركاتو
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