خبر في الجول - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه للتعاقد مع محمد حمدي.. وموقف إنبي

طلب نادي الزمالك التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتد تعاقد محمد حمدي مع إنبي حتى صيف 2027.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك عرض 30 مليون جنيه، للتعاقد بشكل نهائي مع محمد حمدي.

إنبي لا يمانع رحيل اللاعب الشاب، ولكنه يرغب في الاكتفاء بإعارته بشروط معينة.

الزمالك سبق وأن حصل على خدمات زياد كمال لاعب إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا لمدة موسمين نصف الموسم بشروط معينة. (طالع التفاصيل)

ويسعى الزمالك للتعاقد مع ظهير أيسر بعد الأزمة التي تعرض لها أحمد فتوح لاعب الفريق.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات. (طالع التفاصيل)

نادي سوتشي الروسي كان قد تقدم بعرض لضم محمد حمدي على سبيل الإعارة في يناير الماضي لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع إنبي.

حمدي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وشارك حمدي مع إنبي خلال 59 مباراة وسجيل هدفين وصنع 6 آخرين.

بينما زياد كمال لعب مع الزمالك 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع.

وشارك زياد كمال مع الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما لعب مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.