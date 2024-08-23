محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه

كشف شنودة مكارم محامي أسرة الراحل السيد أحمد الشبكي، ضحية حادث سيارة أحمد فتوح لاعب الزمالك، عن مستجدات القضية وحقيقة التصالح.

أحمد فتوح النادي : الزمالك

وقال مكارم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "الجلسة الأولى كانت إجرائية فقط حضرتها كوكيل عن بعض الورثة، لأن المرحوم السيد أحمد الشبكي لديه ابنتين قاصرتين في المرحلة الثانوية".

وأوضح "بالتالي يتطلب الأمر استصدار قرار وصاية وإعلام وراثة شرعي لتقديمه أمام المحكمة للادعاء بالحقوق المدنية".

وأكمل "أما دفاع فتوح فقد طلبوا التأجيل لحين لسداد الدية الشرعية مع طلب الإفراج عن اللاعب. والمحكمة أصدرت قرار التأجيل لجلسة 16 سبتمبر مع استمرار حبس أحمد فتوح".

وعن التصالح بين فتوح وأسرة الراحل قال: "لم تحدث أي مصالحة. بعض أعضاء إدارة الزمالك طلبت زيارة أهل المتوفي لتقديم واجب العزاء، وكان من المفترض أن يتطرقوا لأمور أخرى، ولكن أسرة المرحوم رفضت ذلك نظرا لحالة الصدمة والحزن من جانبهم".

وأوضح "لم يتم تقديم أي خطوة إيجابية في هذا الأمر من جانب فتوح أو محاميه، وجميع الأرقام التي ذُكرت عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق".

وواصل "بخصوص قبول الدية والتعويضات فذلك يتوقف على الخطوة الإيجابية التي قد يتخذها الزمالك أو أهل أحمد فتوح. هذا القرار يخص الأسرة وأنا دوري الصياغة القانونية وتفعيل الاتفاق إن تم".

واختتم "إذا تم قبول الدية فالقضية بها أكثر من عنصر واتهام بسبب حيازة الحشيش بغرض التعاطي وتسببه بمقتل المجني عليه وتجاوز السرعة، ولكن التصالح مع أسرة المجني عليه قد يؤدي لتخفيف العقوبة على أحمد فتوح".

ماذا حدث؟

تم القبض على أحمد فتوح يوم 11 أغسطس الجاري إثر حادث وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحرواي حيث صدم اللاعب أمين شرطة (السيد أحمد الشبكي) بسيارته مما أدى إلى وفاته.

وتم التحفظ على أحمد فتوح في قسم شرطة العلمين وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت القرار بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حسبه 15 يوما.

وزار وفد من نادي الزمالك أهل أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

وترأس هشام نصر نائب رئيس النادي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الواحد السيد مدير الكرة الوفد الذي ضم 9 لاعبين في الزمالك وزاروا أهل الضحية لتقديم واجب العزاء.

وسبق أن تقدم نادي الزمالك بنعي في وفاة أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق. (طالع التفاصيل)

يأتي ذلك بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وجاء بيان النيابة العامة على النحو التالي:

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم/ أحمد محمد أبو الفتوح - لاعب كرة القدم - إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه/ السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها. هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم - وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

وقررت محكمة جنايات مطروح تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك لجلسة 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه.