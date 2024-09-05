الدربي ضد دوجلاس كوستا.. خوان ماتا ينضم لـ ويسترن سيدني الأسترالي

أعلن الإسباني خوان ماتا انضمامه لصفوف ويسترن سيدني واندررز الأسترالي في صفقة انتقال حر.

خوان ماتا النادي : ويسترن سيدني وانديريرز ويسترن سيدني وانديريرز

يأتي ذلك بعد تجربة أخيرة خاضها بقميص فيسيل كوبي الياباني والذي انتهى في يناير 2024.

وكتب اللاعب الإسباني عبر حسابه:

"أشعر، مرة أخرى، بالامتنان الشديد لكرة القدم للعديد من التجارب والفرح الذي لا يزال يجلبه إلى حياتي. اليوم، تبدأ مغامرة جديدة، وأنا متحمس جدا لها! سأستمر في الاستمتاع بهذه الرياضة المذهلة من خلال اللعب ليس فقط في بلد مختلف. ولكن في قارة مختلفة: أستراليا، ها أنا ذا!

لطالما كنت منبهرا ببلدكم وكنت أتوق للعيش هناك. الآن، سأفعل ذلك في مدينة سيدني الجميلة. سأنضم إلى ويسترن سيدني واندررز، الفريق الأسترالي الوحيد الذي فاز بدوري أبطال آسيا على الإطلاق، ولا أطيق الانتظار للوصول والتدريب مع الفريق للاستعداد للموسم المقبل. أشعر بالامتنان والحماس لهذه المغامرة الجديدة، وأتطلع إلى محاولة الفوز ببطولة أخرى في دوري مختلف!

لنذهب يا ويسترن سيدني واندررز، أنا واحد منكم

ملاحظة: أصدقائي وعائلتي، إذا كنتم تفكرون في الزيارة، يرجى التخطيط مسبقا هذه المرة".

I’m feeling, again, very thankful to football for the many experiences and joy that keeps bringing to my life… Today, a new adventure is starting, and I’m super excited about it! I will keep enjoying this amazing sport by playing not only in a different country… but in a… pic.twitter.com/qOfOdeE9ze — Juan Mata García (@juanmata8) September 5, 2024

صانع الألعاب البالغ 36 عاما لا تزال مسيرته مستمرة في قارة جديدة بعدما لعب في أوروبا وآسيا من قبل.

وبذلك سيخوض ماتا مباراة الدربي مع فريقه ضد سيدني أف سي في الدوري الأسترالي أمام البرازيلي دوجلاس كوستا الذي انضم منذ أيام للخصم المباشر. (طالع التفاصيل)

ماتا بدأ مسيرته مع شباب ريال مدريد ومنه انتقل لفالنسيا وساهم في التتويج بلقب الكأس موسم 2007-08.

وانضم لتشيلسي الإنجليزي وحقق 3 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا 2012 ثم انضم لمانشستر يونايتد وفاز بـ 3 ألقاب من بينها الدوري الأوروبي 2017.

وساهم في تتويج جالاتاسراي بلقب الدوري التركي موسم 2022-23 ثم مع فيسيل كوبي حقق لقب الدوري الياباني 2023.

وبقميص منتخب إسبانيا حقق لقب يورو تحت 19 في 2006 ويورو تحت 21 في 2011، ثم فاز بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2012.

وأنهى الفريق الموسم الماضي من الدوري الأسترالي في المركز السابع، ولن يشارك قاريا في مسابقتي دوري أبطال آسيا النخبة أو دوري أبطال آسيا 2.