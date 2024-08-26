"توقيع تاريخي لنادينا".. سيدني يعلن التعاقد مع دوجلاس كوستا

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 12:46

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا

أعلن نادي سيدني التعاقد مع دوجلاس كوستا قادما من فلومينينسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دوجلاس كوستا

النادي : لاعب حر

سيدني

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع الجناح البرازيلي، إلا أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن العقد يمتد لمدة موسمين.

وقال سكوت بارلو رئيس النادي للموقع الرسمي: "هذا توقيع تاريخي لنادينا، نحن نرحب بكوستا في أستراليا".

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وأضاف "يسعدنا إحضار نجم كأس العالم إلى سيدني وللدوري الأسترالي، كوستا أحد أبرز اللاعبين على الإطلاق، وسيجلب أعين عالم كرة القدم إلى سيدني والدوري الأسترالي".

واختتم "سجل كوستا في التتويج بالألقاب في الدوريات الكبرى شهادة على فوزه الدائم".

وتوج اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بالعديد من الألقاب أبرزهم كأس العالم للأندية مع بايرن ميونيخ والدوري الألماني 3 مرات ومرة واحدة بالسوبر الألماني وكأس ألمانيا مع الفريق البافاري.

ومع يوفنتوس حصل على الدوري الإيطالي 3 مرات، ومرة واحدة بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وفاز كوستا مع شاختار بلقب الدوري الأوكراني 5 مرات متتالية.

وشارك مع البرازيل في كأس العالم 2018 في روسيا.

ولعب كوستا مع فلومينيسي 22 مباراة وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل في 764 دقيقة لعبها.

دوجلاس كوستا الدوري الأسترالي بايرن ميونيخ سيدني
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