"توقيع تاريخي لنادينا".. سيدني يعلن التعاقد مع دوجلاس كوستا

أعلن نادي سيدني التعاقد مع دوجلاس كوستا قادما من فلومينينسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دوجلاس كوستا النادي : لاعب حر سيدني

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع الجناح البرازيلي، إلا أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن العقد يمتد لمدة موسمين.

وقال سكوت بارلو رئيس النادي للموقع الرسمي: "هذا توقيع تاريخي لنادينا، نحن نرحب بكوستا في أستراليا".

وأضاف "يسعدنا إحضار نجم كأس العالم إلى سيدني وللدوري الأسترالي، كوستا أحد أبرز اللاعبين على الإطلاق، وسيجلب أعين عالم كرة القدم إلى سيدني والدوري الأسترالي".

واختتم "سجل كوستا في التتويج بالألقاب في الدوريات الكبرى شهادة على فوزه الدائم".

In a massive coup for the club and Isuzu UTE A-League, Douglas Costa has signed on a two year deal ✍️⚡️ Read More 👉 https://t.co/QDGQdJ0AIC Grab Your Memberships 👉 https://t.co/LxNTueq5iK#SydneyIsSkyBlue | #WeAreSydney | @douglascosta pic.twitter.com/ThJ96nYRbn — Sydney FC (@SydneyFC) August 25, 2024

وتوج اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بالعديد من الألقاب أبرزهم كأس العالم للأندية مع بايرن ميونيخ والدوري الألماني 3 مرات ومرة واحدة بالسوبر الألماني وكأس ألمانيا مع الفريق البافاري.

ومع يوفنتوس حصل على الدوري الإيطالي 3 مرات، ومرة واحدة بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وفاز كوستا مع شاختار بلقب الدوري الأوكراني 5 مرات متتالية.

وشارك مع البرازيل في كأس العالم 2018 في روسيا.

ولعب كوستا مع فلومينيسي 22 مباراة وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل في 764 دقيقة لعبها.