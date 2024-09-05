في أول أيامه.. سلوت ينافس جوارديولا وأرتيتا على جائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

دخل الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول سريعا في أجواء الدوري الإنجليزي، وهو ما أكده ترشحه للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

ويتنافس سلوت على الجائزة مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والشاب فابيان هورزيلر مدرب برايتون الذي يخوض أول موسم له مع الفريق أيضا.

حقق ليفربول بداية رائعة في عهد سلوت الذي جاء خلفا ليورجن كلوب، حين فاز في مبارياته الـ3 الأولى بالدوري دون أن يتلقى أي هدف.

جاء انتصاران من تلك الانتصارات في أغسطس، فقد أسقط إبسويتش تاون بنتيجة 2-0 في بورتمان رود في الجولة الافتتاحية للموسم.

قبل أن يهزم برينتفورد بنتيجة 2-0 في أنفيلد بعد أسبوع.

صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أغسطس

أما جوارديولا فقد حقق 3 انتصارات خلال شهر أغسطس، على تشيلسي وإبسويتش تاون ووست هام يونايتد.

بينما قاد أرتيتا أرسنال للفوز على ولفرهامبتون وأستون فيلا قبل التعادل مع برايتون.

فيما تألق الألماني هورزيلر البالغ من العمر 31 عاما في أول أيامه مع برايتون، حين فاز على إيفرتون ومانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل مع المدفعجية.

video:1