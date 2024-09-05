صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أغسطس

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

ويتنافس الملك المصري على الجائزة مع إيرلينج هالاند وبريان مبيومو وأمادو أونانا وكول بالمر وديفيد رايا وبوكايو ساكا وداني ويلبيك.

خلال شهر أغسطس سجل صلاح في أول مباراتين لفريقه في الموسم الجديد.

وصنع صلاح أول هدف في موسم ليفربول لزميله ديوجو جوتا ضد إبسويتش تاون، قبل أن يضيف الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-0 على ملعب بورتمان رود.

ثم سجل مرة أخرى حين انتصر ليفربول على برينتفورد بنفس النتيجة في أنفيلد.

ويعد هالاند هداف مانشستر سيتي أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، بعدما سجل 7 أهداف في 3 مباريات فقط خلال شهر أغسطس.

وهو أكبر عدد يسجله أي لاعب في أول 3 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد.

وتضمن ذلك ثلاثيتين متتاليتين ضد إبسويتش تاون ووست هام يونايتد، بالإضافة إلى هدف في مرمى تشيلسي.

المرة الأخيرة التي فاز فيها صلاح بالجائزة كانت في أكتوبر 2023.

يذكر أن لاعب بازل السابق هو أول لاعب يحقق الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018)، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز في الموسم قبل الماضي.

بشكل عام، حصد صلاح الجائزة في 5 مناسبات.

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