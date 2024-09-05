في الجول يكشف تفاصيل إصابة يوسف أيمن

تعرض يوسف أيمن مدافع الأهلي الجديد للإصابة في تدريبات الفريق.

يوسف أيمن النادي : الأهلي الأهلي

ويواصل الأهلي تحضيراته لمواجهة جور ماهيا الكيني ضمن دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوسف أيمن مدافع الأهلي يعاني من آلام في الركبة.

وسيخضع اللاعب المنضم حديثا للفريق، لفحص طبي قبل مران الخميس.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن قادما من صفوف الدحيل القطري لموسم على سبيل الإعارة.

ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي.

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المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

وخاض أيمن تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مبارايات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.