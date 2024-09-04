صفقات الأهلي - يوسف أيمن.. لا سر وراء تألقه وتفوق على عبد المنعم

ليس غريبا على الأهلي وخاض تجارب عربية وأخرى أوروبية، وعاد مجددا من حيث بدأ ليصبح بديلا لـ محمد عبد المنعم "زميله السابق".

يوسف أيمن النادي : الأهلي الأهلي

بدأ يوسف أيمن مشواره بالفعل مع الأهلي بخوض المران الأول تحت قيادة مارسيل كولر.

FilGoal.com يبدأ معكم سلسلة صفقات الأهلي 2024-25 للتعرف عن الوافدين الجدد عن قرب سواء مسيرتهم أو طريقة لعبهم.

"الأجواء في النادي الأهلي ليست غريبة عليَّ، فأنا لم أنسَ الفترة التي قضيتها في صفوف فرق الناشئين وأكاديمية الأهلي، وأعرف طبيعة العمل في النادي، والمكانة الكبيرة التي يحتلها الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو الصعيدين العربي والإفريقي"، هكذا تحدث يوسف أيمن عبر موقع النادي الأهلي الرسمي.

وأَضاف "أشجع الأهلي منذ الطفولة، وأسرتي كلها أهلاوية. ولهذا سعادتي تضاعفت بالعودة للأهلي من جديد، وباللعب أمام جماهير النادي التي تعد العامل الأساسي والقاسم المشترك في جميع النجاحات وبطولات الأهلي على مر العصور".

انضم يوسف لأكاديمية إسباير في قطر عام 2009 بعمر 10 سنوات واستمر بها ما يقارب 7 سنوات حيث انضم للدحيل في 2017.

بعد 6 أشهر أعير لصفوف فريق كاس يوبين البلجيكي والمملوك لأكاديمية إسباير القطرية حيث قضى عاما دون خوض أي مباراة، ومنه عاد للدحيل مجددا في ديسمبر 2018.

ورغم عدم خوضه أي مباراة بشكل رسمي مع الفريق البلجيكي إلا أنه "استفدت كثيرًا من فترة احترافي في الدوري البلجيكي. لقد كانت فترة قاسية وصعبة بسبب صغر سني، ولكني حققت أكبر استفادة منها على المستويين الشخصي والفني".

في يناير 2019 أعير لصفوف نادي قطر –الذي يلعب له حاليا أحمد عبد القادر زميله السابق بناشئين الأهلي- وقضى عاما كاملا به، وخلال تلك الفترة خاض 9 مباريات فقط وسجل خلالها هدفا وساهم في استمرار الفريق وسط الكبار.

انتهت إعارة يوسف لنادي قطر في ديسمبر 2019، واستمر مع الدحيل لنهاية الموسم دون أن يخوض أي مباراة.

وفي بداية موسم 2020-21 انضم للسيلية بنظام الإعارة وبعد شهرين عاد لنادي قطر في تجربة ثانية خاض خلالها 14 مباراة تحت قيادة يونس علي.

تلك التجربة ساهمت في تواجده مع المنتخب الأولمبي القطري تحت قيادة التشيلي نيكولاس كوردوفا تحضيرا لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

لكن المشاركة في البطولة بأوزبكستان جاءت سلبية إذ تذيل العنابي الأولمبي الترتيب بنقطتين بعد تعادلين مع قطر وتركمانستان وخسارة مدوية بسداسية ضد أوزبكستان سجل خلالها يوسف أيمن هدفا في مرماه.

بعد نهاية الموسم وعودته للدحيل جدد نادي قطر إعارته بعد انطلاق الموسم التالي 2021-22 بعد بداية مخيبة من أجل "تعزيز الفريق بالصفقات المحلية" عقب إقالة المدرب البرازيلي زي ريكاردو بعد خسارة أول 3 مباريات من أصل 4 في الدوري، وتذيل الترتيب وفقا لصحيفة "الراية" القطرية.

في ذلك الموسم خاض يوسف 15 مباراة وبدأ يوسف السفري المدير الفني آنذاك في الاعتماد على أيمن كظهير أيمن بجانب اللعب كقلب دفاع.

شارك في 8 مباريات كظهير أيمن لكن دون أن يصنع أو يسجل، بعدما منحه يوسف السفري الثقة للعب في مركز غير مركزه وفقا لتصريحاته.

في موسم 2022-23 عاد يوسف للدحيل وتلك المرة أصبح من أعمدة الفريق الرئيسية بالمشاركة في 28 مباراة وخلالها سجل هدفين تحت قيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

كريسبو سبق وأن أشاد بيوسف قائلا في مؤتمر صحفي بشهر مايو 2023 قائلا: "الفريق يعتمد على روح المجموعة، وهناك لاعبون أصحاب مستويات مميزة مثل نام تاي هي وأدميلسون والمعز علي، وهناك لاعبون صغار نجحوا في الظهور بشكل جيد مثل يوسف أيمن ومحمد النعيمي".

توج بلقب الدوري وكأس قطر وكأس أرُيد، لكن الخسارة القاسية من الهلال السعودي في نصف نهائي كأس آسيا بنتيجة 7-0 عكرت صفوت ما حققه الفريق.

صحيفة الوطن القطرية ألقت باللوم حينها على الأرجنتيني الذي استقبل ثلاثية في أول ربع ساعة وعدم تغييره لدفاع الفريق "يوسف أيمن وفيديريكو فرنانديز وبسام الراوي وكذلك محمد النعيمي، الذين بدوا وكأنهم لأول مرة يلعبون مع بعض".

اعتماد كريسبو على التسلل في المباراة جعله يشاهد سقوطا مدويا للدحيل، لكن الثلاثية المحلية أبقته في منصبه حتى الجولات الأولى من موسم 2023-24.

مع نهاية الموسم، انضم يوسف لأول مرة تحت قيادة كارلوس كيروش لأول مرة لمنتخب قطر وشارك في وديتين ضد جامايكا ونيوزيلاندا استعدادا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 2023.

يوسف صرّح آنذاك لصحيفة "الشرق" القطرية: "موسمي مع الدحيل كان استثنائيا على كافة المستويات، سواء على المستوى الفردي بعد أن نجحت في كسب مكانة أساسية وتقديم مستويات جيدة وثمرتها كان استدعائي لصفوف المنتخب الأول، أو من الناحية الجماعية بعد أن استطعنا أن نتوج بثلاث بطولات".

وكشف سر تألقه قائلا: "لا يوجد أي سر خاص، تألقي كان ثمرة مجهودات وتضحيات قمت بها مع فريقي منذ أول مران تدريبي قبل انطلاق الموسم، وهذا دون نسيان الثقة والدعم الكبير الذي قدمه لي الجهاز الفني وعملت بجدية حتى أكون عند حسن الظن".

تواجد يوسف في القائمة النهائية للعنابي للكأس الذهبية وشارك كبديل في فوز تاريخي على المكسيك 1-0 أدى لتأهلهم لربع النهائي لكنهم ودعوا أمام بنما بعد الخسارة برباعية في مباراة شارك فيها كأساسي.

ومع رحيل كيروش قبل كأس آسيا 2023 والتي أقيمت في يناير 2024 لم يتواجد يوسف في قائمة العنابي التي توجت باللقب.

ومع الدحيل، حل الفرنسي كريستوف جالتييه في منصب المدير الفني بدلا من كريسبو وخاض تحت قيادته 17 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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يوسف بدأ الموسم في قلب الدفاع بشكل أساسي وسجل هدفين ضد الشمال ثم الوكرة –مباراة خسرها بفضل هدف حمدي فتحي- لكن بعد الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3-5 فقد المدافع مركزه بعدما سجل هدفا عكسيا.

فبعدما شارك في 100% من عدد دقائق في أول 12 مباراة في الموسم، خاض يوسف 78 دقيقة فقط في آخر 10 مباريات من الدوري حيث شارك كبديل في 3 مباريات فقط.

وفي التوقف الدولي لشهر يونيو الماضي انضم يوسف تحت قيادة الإسباني ماركيز لوبيز سجل هدف التعادل لقطر ضد الهند في مباراة انتصر بها العنابي بنتيجة 2-1.

يوسف أوضح خلال حواره عبر موقع الأهلي الرسمي كيف عاد للأهلي قائلا: "بدأ التفاوض في شهر يناير الماضي باستفسار، ثم تطورت بعد ذلك حتى انتهت مؤخرًا بإعلان الانضمام رسميًّا. وبالمناسبة أريد أن يعلم الجميع أن تدخل محمود الخطيب (رئيس النادي) كان عاملًا مهمًّا في إتمام الصفقة، ولهذا أود أن أشكره، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه وثقته بي".

وأضاف "تلقيت بعض العروض من الدوري السعودي، لكني فضلت بالطبع الانتقال للأهلي وتمسكت بهذا الأمر، حتى انتهت المفاوضات، وأصبحت حاليًّا لاعبًا في الفريق، وأنا سعيد جدًّا بالعودة وبالانضمام لأسرة الأهلي".

صاحب الـ 25 عاما تزامل من قبل مع الثلاثي "أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير في قطاع ناشئين الأهلي وتجمعه علاقة طيبة بهم".

إذا فيوسف أيمن تدرج مع عبد المنعم وحظى بالفرصة الدولية الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش مثلما حدث لعبد المنعم الذي أصبح يوسف بديله اليوم.

فماذا سيحدث إذا أجرينا مقارنة بين الثنائي؟

شارك يوسف أيمن في الموسم الماضي من الدوري القطري في 15 مباراة من بينها 13 أساسيا بمعدل 77 دقيقة لكل مباراة.

يلمس المدافع الدولي الكرة 69 مرة لكل مباراة وصنع خلال الموسم فرصتين محققتين للتسجيل.

تصل نسبة تمريراته الصحيحة لـ 87% بواقع 50 تمريرة في كل مباراة، 15 منها في منتصف ملعب الخصم، و35 في النصف الخاص بفريقه.

فيما تصل نسبة التمريرات الطولية الصحيحة إلى 5.5 تمريرة لكل 90 دقيقة بنسبة دقة 67%.

يقطع القطري مسار الكرة 1.4 مرة لكل مباراة ويستعيد الكرة بعرقلة مرتين لكل 90دقيقة،

ويستعيد الكرة 7 مرات لكل مباراة ودون أن يتسبب في أخطاء مباشرة أدت لأهداف أو تسديدات على فريقه أو يرتكب ركلات جزاء، لكنه يفقد الكرة 9 مرات لكل مباراة.

يفوز يوسف بـ 3.9 صراع ثنائي لكل مباراة، ويتفوق صاحب الـ 188 سم في 2.7 صراع هوائي لكل مباراة ويرتكب خطأ لكل مباراة.

ما يعاب على أيمن أن فريقه لم يخرج بشباك نظيفة في أي مباراة خاضها الموسم الماضي.

* الخريطة الحرارية ليوسف أيمن في الدوري القطري.

وأخيرا فيما يخص يوسف أيمن فهو أكثر مدافع أتم مراوغات لمنافسيه الموسم الماضي بالدوري القطري برصيد 21 مراوغة صحيحة بنسبة 87.5%

شارك محمد عبد المنعم في الموسم الماضي من الدوري المصري في 23 مباراة من بينها 23 أساسيا بمعدل 87 دقيقة لكل مباراة.

يلمس المدافع الدولي الكرة 69 مرة لكل مباراة ودون أن يصنع خلال الموسم أي فرصة محققة للتسجيل.

تصل نسبة تمريراته الصحيحة لـ 89% بواقع 52.4 تمريرة في كل مباراة، 18 منها في منتصف ملعب الخصم، و34.6 في النصف الخاص بفريقه.

فيما تصل نسبة التمريرات الطولية الصحيحة إلى 6.4 تمريرة لكل 90 دقيقة بنسبة دقة 74%.

يقطع عبد المنعم مسار الكرة 0.9 مرة لكل مباراة ويستعيد الكرة بعرقلة 1.3 لكل 90 دقيقة،

ويستعيد الكرة 7.5 مرات لكل مباراة ودون أن يتسبب في أخطاء مباشرة أدت لأهداف أو تسديدات على فريقه أو يرتكب ركلات جزاء، لكنه يفقد الكرة 8 مرات لكل مباراة.

يفوز عبد المنعم بـ 4.1 صراع ثنائي لكل مباراة، ويتفوق صاحب الـ 183 سم في صراعين هوائيين لكل مباراة ويرتكب 0.7 لكل مباراة.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة في 8 مباريات بمشاركة عبد المنعم.

* الخريطة الحرارية لمحمد عبد المنعم في الدوري المصري.

وأخيرا فيما يخص محمد عبد المنعم فهو من أقل مدافعي الأهلي إكمالا للمراوغات لمنافسيه الموسم الماضي بالدوري المصري برصيد 6 مراوغات صحيحة بنسبة 50%.

الأرقام توضح أن الثنائي متقارب في الأداء سواء التمريرات أو استعادة الكرة، لكن يتفوق يوسف في الهدوء خلال الخروج بالكرة خاصة في المواقف المهارية.

وأخيرا عن لاعبه المفضل قال يوسف أيمن: "إنه سيرخيو راموس عالميا، بينما أرى محمد عبد المنعم المدافع الأفضل في مصر وإفريقيا".

فهل سيكون يوسف أيمن البديل المثالي بعد رحيل محمد عبد المنعم من الأهلي لنيس الفرنسي، هذا ما ستجيب عنه المباريات وأداء اللاعب؟