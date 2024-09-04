تصفيات أمم إفريقيا - السودان يفتتح مبارياته بالفوز على النيجر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

منتخب السودان

افتتح منتخب السودان مبارياته بالفوز على النيجر في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وتغلب السودان على النيجر بهدف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويقع منتخب السودان في المجموعة التي تضم كل من النيجر وغانا وأنجولا.

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ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل أبو بكر عيسى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51.

ويحل منتخب السودان ضيفا على أنجولا يوم 9 سبتمبر الجاري.

بينما يستضيف منتخب غانا فريق أنجولا غدا الخميس في الجولة الافتتاحية.

وتقام منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتنطلق المسابقة بمشاركة 23 منتخبا بجانب المغرب المستضيف.

ولم يتأهل منتخب السودان في النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا والتي أقيمت في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب السودان إلى أمم إفريقيا 9 مرات آخرها في 2021.

وسبق وأن حقق السودان منتخب لقب أمم إفريقيا في 1970.

أمم إفريقيا أبو بكر عيسى منتخب السودان
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