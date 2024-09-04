مواعيد مباريات اليوم 4 سبتمبر.. انطلاق تصفيات أمم إفريقيا 2025

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

تتويج منتخب السنغال بـ أمم إفريقيا للشباب

تنطلق اليوم التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين.

وتقام اليوم 4 مباريات من الجولة الأولى للتصفيات.

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ويلعب منتخب السودان ضد النيجر في تمام العاشرة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6، ويعلق عليها علي محمد علي. وتُلعب على استاد جوبة.

بينما يلعب منتخب ليبيا ضد رواندا في تمام السابعة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6، ويعلق عليها محمد بركات، وتُلعب على استاد طرابلس.

كما يلعب منتخب تنزانيا ضد إثيوبيا في تمام الساعة السابعة مساء.

ويلعب أيضا منتخب جزر القمر ضد جامبيا في تمام السادسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5، وتُلعب على استاد بن أحمد العبدي.

للتعرف على جميع مباريات اليوم من هنا

منتخب السودان كأس أمم إفريقيا
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