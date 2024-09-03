كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن ضم الثنائي هشام عادل وأحمد الشيمي

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 22:45

كتب : هاني العوضي

هشام عادل - عبد الغني محمد

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم الثنائي هشام عادل وأحمد الشيمي ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

هشام عادل

النادي : مودرن سبورت

أحمد الشيمي

النادي : لاعب حر

الاتحاد السكندري

وأتم الاتحاد تعاقده مع هشام عادل جناح مودرن سبورت السابق لمدة ثلاثة مواسم.

بينما جاء تعاقده مع أحمد الشيمي لاعب وسط المقاولون العرب لمدة موسمين.

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وكان FilGoal.com قد كشف إتمام الاتحاد السكندري اتفاقه مع هشام عادل ضمن تدعيمات الموسم الجديد. (التفاصيل من هنا)

كما أعلن في وقت سابق توقيع الاتحاد السكندري مع أحمد الشيمي. (التفاصيل من هنا)

هشام عادل صاحب الـ 28 عاما انضم إلى مودرن سبورت في 2022 قادما من غزل المحلة.

وشارك عادل في 19 مباراة بقميص مودرن سبورت في الموسم الماضي وتمكن من صنع هدف وحيد.

وكان FilGoal.com قد أعلم من قبل أن الاتحاد السكندري قد أتم تعاقده مع كل من أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب ومروان داوود لاعب إنبي.

وأعلن الاتحاد السكندري تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وانتهى تعاقد الشيمي مع المقاولون العرب بنهاية الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى المقاولون العرب قادما من إنبي في موسم 2016 واستمر حتى الضيف الحالي.

ولم يلعب الشيمي في أي فريق آخر على مستوى الفريق الأول سوى للمقاولون، ولكن وصلت رحلته مع المقاولون إلى النهاية.

وشارك الشيمي في 27 مباراة للمقاولون في الموسم المنقضي وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل.

وإجمالا لعب الشيمي مع المقاولون 177 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

الاتحاد السكندري أحمد الشيمي هشام عادل
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