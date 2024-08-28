خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع مودرن سبورت على ضم هشام عادل

أتم الاتحاد السكندري اتفاقه مع مودرن سبورت على ضم لاعبه هشام عادل.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد أتم اتفاقه مع مودرن سبورت على ضم اللاعب بشكل نهائي ولمدة 3 سنوات.

اللاعب صاحب الـ 28 عاما انضم إلى مودرن سبورت في 2022 قادما من غزل المحلة.

وشارك عادل في 19 مباراة بقميص مودرن سبورت في الموسم الماضي وتمكن من صنع هدف وحيد.

وكان FilGoal.com قد أعلم من قبل أن الاتحاد السكندري قد أتم تعاقده مع كل من أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب ومروان داوود لاعب إنبي.

وأعلن الاتحاد السكندري تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.