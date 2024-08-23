خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه لضم أحمد الشيمي

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 20:34

كتب : هاني العوضي

أحمد الشيمي - فيوتشر ضد المقاولون

توصل نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق لضم أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتهى تعاقد الشيمي مع المقاولون العرب بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري أتم الاتفاق مع الشيمي لضمه بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – تحرك من الزمالك لحل أزمة مستحقات نداي مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا في أقرب وقت إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون التجربة الأولى خارج برشلونة.. كومو يعلن التعاقد مع سيرجي روبرتو

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى المقاولون العرب قادما من إنبي في موسم 2016 واستمر حتى الضيف الحالي.

ولم يلعب الشيمي في أي فريق آخر على مستوى الفريق الأول سوى للمقاولون، ولكن وصلت رحلته مع المقاولون إلى النهاية.

وشارك الشيمي في 27 مباراة للمقاولون في الموسم المنقضي وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل.

وإجمالا لعب الشيمي مع المقاولون 177 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد حصل على توقيع كل من كريم يحيى مدافع فريق الداخلية، وحامد الجابري ظهير أيسر حرس الحدود.

طالع على مزيد من المعلومات عن أحمد الشيمي من هنا

أحمد الشيمي الدوري المصري الاتحاد السكندري المقاولون العرب
نرشح لكم
خبر في الجول – تحرك من الزمالك لحل أزمة مستحقات نداي مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا في أقرب وقت الخلود السعودي يعلن ضم أليو ديانج والد أشرف داري: الأهلي تفوق على 3 فرق إسبانية.. وبدء إجراءات سفر اللاعب للقاهرة مصدر مقرب من محمد عواد يكشف لـ في الجول تطورات تجديد التعاقد مع الزمالك رئيس الإسماعيلي: عرض بيراميدز لضم مجدي ليس بالدولار.. وهذا ما جرى في مكالمتي مع الخطيب مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه
أخر الأخبار
خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه لضم أحمد الشيمي 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تحرك من الزمالك لحل أزمة مستحقات نداي 57 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا في أقرب وقت ساعة | الدوري المصري
إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
التجربة الأولى خارج برشلونة.. كومو يعلن التعاقد مع سيرجي روبرتو ساعة | ميركاتو
ليس غريبا عليهم.. فولام يعلن ضم يواكيم أندرسن ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل – انضمام إستيفاو وهنريكي لأول مرة لمواجهتي الإكوادور وباراجواي 2 ساعة | أمريكا
لتجنب ما فعله جويو.. برشلونة يعلن تجديد عقد باو فيكتور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول 4 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم