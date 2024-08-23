خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه لضم أحمد الشيمي

توصل نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق لضم أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتهى تعاقد الشيمي مع المقاولون العرب بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري أتم الاتفاق مع الشيمي لضمه بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى المقاولون العرب قادما من إنبي في موسم 2016 واستمر حتى الضيف الحالي.

ولم يلعب الشيمي في أي فريق آخر على مستوى الفريق الأول سوى للمقاولون، ولكن وصلت رحلته مع المقاولون إلى النهاية.

وشارك الشيمي في 27 مباراة للمقاولون في الموسم المنقضي وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل.

وإجمالا لعب الشيمي مع المقاولون 177 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد حصل على توقيع كل من كريم يحيى مدافع فريق الداخلية، وحامد الجابري ظهير أيسر حرس الحدود.

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