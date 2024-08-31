الصفقة الأولى.. الزمالك يعلن ضم محمود بنتايك

السبت، 31 أغسطس 2024 - 20:39

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك

أعلن نادي الزمالك ضم المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

وانضم المغربي إلى الأبيض على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء.

ويأتي تعاقد الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة.

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وأصبح المغربي أول صفقات الزمالك استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح.

ولم يخض أي مباراة هذا الموسم مع سانت إيتيان إذ خسر فريقه أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.

وخاض بنتايك 26 مباراة مع سانت إيتيان الموسم الماضي عندما تواجد الفريق في الدرجة الثانية، وسجل هدفا وصنع آخر. ويبلغ بنتايك من العمر 24 عاما وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي.

ولعب ظهير أيسر سانت إيتيان 37 مباراة بقميص الرجاء ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 آخرين.

وسبق وأن لعب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

محمود بنتايك الزمالك سانت إيتيان
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