صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد

كشف محمد صلاح عن مفاجأة بشأن مستقبله مع ليفربول، وذلك عقب الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال صلاح في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: إنها نتيجة رائعة. الكل يعرف أهمية الدربي للجماهير والمدينة. يجب أن نستمر في ذلك إن أردنا القتال على الدوري، ويجب أن نفوز بكل مباراة".

وأضاف "تمكنت من المشاركة في الأهداف الثلاثة وأنا سعيد بذلك, المدرب يحب أن نضغط من الأمام وكانت هناك بعض الأخطاء ولكننا تمكننا من استغلالها، فهذا كان جزء من الخطة".

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وأكمل "مع يورجن (كلوب) كنا دائما نحاول الحصول على الكرة في أقصى نقطة متقدمة، الأمر لا يزال كما هو قبل 7 سنوات".

وواصل "حظيت بصيف جيد وقضيت الكثير من الوقت منفردا وفكرت بصورة إيجابية. كما تعلمون إنها السنة الأخيرة لي هنا مع النادي وأريد الاستمتاع بها قدر المستطاع".

وتابع "أشعر بالحرية في لعب كرة القدم، وسنرى ما سيحدث في العام المقبل".

وعن سهولة المباراة قال: "أتفق في ذلك وفوجئت به. المباراة كان يمكنها أن تنتهي بخمسة أو ستة أهداف".

وعن مستقبله اختتم "سنرى إن كنت سأستمر أم لا. لم يتحدث معي أحد من النادي حتى الآن، لذلك فالأمر ليس بيدي".

وصنع صلاح أول هدفين للريدز، وسجل الثالث في دربي الشمال الغربي.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
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