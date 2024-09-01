استعدادا لمواجهة مصر.. وصول منتخب كاب فيردي للقاهرة

وصل منتخب كاب فيردي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة مصر.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويعسكر منتخب كاب فيردي في منتجع الأسيوطي حتى موعد المباراة ضد مصر.

وانطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا يوم 28 أغسطس.

وشهد المعسكر انضمام ستة لاعبين فقط بأحد فنادق القاهرة وهم حمدي فتحي والمهدي سليمان ومحمد الشامي وأحمد رمضان وخالد صبحي وأسامة فيصل في اليوم الأول قبل انضمام ثلاثي الزمالك أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة أمس السبت.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وستقام مباراة مصر ضد كاب فيردي في القاهرة يوم 6 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.