خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي

أتم المصري إجراءات ضم السنغالي بابي بادجي في صفقة انتقال حر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري أتم إجراءات ضم السنغالي بابي بادجي.

وعلم FilGoal.com أن المهاجم السنغالي فسخ تعاقده بالتراضي مع المغرب التطواني، وسينضم في صفقة انتقال حر في انتظار إعلان المصري عن التعاقد.

وكان اللاعب قد تقدم بشكوى ضد ناديه السابق في فيفا بسبب مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية يوم 15 سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وسجل السنغالي الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 2 في 27 مباراة.

وبدأ بادجي مسيرته مع جينيراسيون فوت الذي أخرج من أكاديميته من قبل ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، كما لعب لساليتاس البوركينابي من قبل.

وقدّم المصري عرضا لضم محمد رضا "بوبو" من بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.

وانضم بوبو الموسم الماضي لبيراميدز قادما من فيوتشر آنذاك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر المدير الفني لـ المصري تواصل مع اللاعب الذي دربه من قبل في فيوتشر.