خبر في الجول - بعدما فسخ عقده من طرف واحد.. المصري يسعى لضم بابي بادجي

قدم المصري عرضا لضم المهاجم السنغالي بابي بادجي لاعب المغرب التطواني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري يترقب موقف اللاعب مع ناديه خاصة بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد.

ولجأ اللاعب في وقت سابق للجنة النزاعات التابعة لفيفا، لفسخ عقده من جانب واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته كاملة حسب زعمه.

ووفقا لموقع "برس تطوان" المغربي فإن السنغالي البالغ 25 عاما يغيب عن التدريبات، وهو ما جعل النادي يغرمه.

وأشار التقرير إلى أن فيفا رفض طلب اللاعب بفسخ تعاقده لأن ما طالب به اللاعب هو مكافآت وليس أجور.

وسجل السنغالي الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 2 في 27 مباراة.

وبدأ بادجي مسيرته مع جينيراسيون فوت الذي أخرج من أكاديميته من قبل ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، كما لعب لساليتاس البوركينابي من قبل.

وقدّم المصري عرضا لضم محمد رضا "بوبو" من بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.

وانضم بوبو الموسم الماضي لبيراميدز قادما من فيوتشر آنذاك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر المدير الفني لـ المصري تواصل مع اللاعب الذي دربه من قبل في فيوتشر.