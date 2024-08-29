الهلال الليبي يحدد موعد مواجهة المصري في الكونفدرالية
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 14:19
كتب : FilGoal
حدد الهلال الليبي 15 سبتمبر المقبل موعدا لمباراته ضد المصري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.
وستقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب شهداء بنينا في بني غازي والمغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لـ11 ألف متفرج.
وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.
وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.
وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.
ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.
فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.
نرشح لكم
لقيد صفقاته الجديد.. الوداد يعلن رفع إيقاف القيد كما انفرد في الجول – مد فترة القيد لـ الأهلي والزمالك بسبب السوبر الإفريقي.. تعرف على التطورات داري والشيبي في قائمة المغرب لتصفيات أمم إفريقيا ..وغياب يحيى عطيه الله قائمة جنوب إفريقيا - غياب بيرسي تاو في مواجهتي أوغندا وجنوب السودان قائمة الجزائر - عودة محرز وغياب قندوسي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 تركي آل الشيخ: السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بحضور 25 ألف مشجع كاف يعلن حقيقة الوثيقة المتداولة للنسخة الثانية من الدوري الإفريقي "عصر جديد" تغيير تصميم كأس السوبر الإفريقي