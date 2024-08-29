الهلال الليبي يحدد موعد مواجهة المصري في الكونفدرالية

حدد الهلال الليبي 15 سبتمبر المقبل موعدا لمباراته ضد المصري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وستقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب شهداء بنينا في بني غازي والمغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لـ11 ألف متفرج.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.