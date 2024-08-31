الكشف عن سبب رفض أوسيمين لعرض تشيلسي

السبت، 31 أغسطس 2024 - 12:46

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

انتهى سوق الانتقالات في أوروبا وبقى فيكتور أوسيمين في صفوف نابولي ولم يرحل إلى تشيلسي أو أهلي جدة السعودي.

وكشف تقرير سابق سبب عدم إتمام انتقال أوسيمين إلى الفريق السعودي. (طالع التفاصيل)

لكن الآن نحن على موعد جديد مع كشف سبب رفض المهاجم النيجيري الانتقال إلى تشيلسي خلال الصيف الجاري.

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أوضحت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا في تقرير لها أن أوسيمين كان مستعدا لقبول عرض الأهلي الشخصي مقابل 40 مليون يورو سنويا لمدة أربع سنوات.

لكن عدم اتفاق أهلي جدة ونابولي على تفاصيل الانتقال تسبب في تعطل الصفقة.

ويزعم التقرير أن تشيلسي توصل لاتفاق على تفاصيل الصفقة مع نابولي لكن العقد الشخصي كانت قيمته منخفضة جدا بالنسبة للمهاجم النيجيري.

إذ أن تشيلسي عرض على أوسيمين الحصول على 4 ملايين يورو في السنة الأولى أي 10% فقط من العرض الذي قدمه الأهلي.

وأوضح التقرير أن تشيلسي أوضح لأوسيمين أنه سيضاعف الراتب حال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن حتى مع ذلك العرض فإن قيمة العقد ستكون أقل مما يحصل عليه في نابولي حاليا.

وبناء على ما سبق فقد رفض أوسيمين عرض تشيلسي وبقى في نابولي.

أوسيمين تشيلسي نابولي ميركاتو
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