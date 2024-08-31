تقرير: شرط أوسيمين أفسد انتقاله إلى الأهلي السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية سبب فشل انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين إلى أهلي جدة.

وكان مهاجم نابولي قريبا من الانتقال إلى أهلي جدة خلال هذا الصيف.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن أهلي جدة تراجع عن إتمام التعاقد مع أوسيمين، بعد طلبه إدارج شرط فسخ العقد حال وصول عرضا رسميا من أي نادي أوربي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مفاوض أهلي جدة رفض شرط أوسيمين وتوجه للتوقيع مع إيفان توني رغم الوصول لاتفاق نهائي مع نابولي.

أوسيمين بات في موقف صعب بعد فشل انتقاله إلى تشيلسي وكذلك أهلي جدة.

وإذا لم يستطع أي فريق سعودي من إقناع نابولي بضم أوسيمين حتى يوم 2 سبتمبر موعد غلق باب الانتقالات في السعودية فإن النيجيري سيبقى في نابولي لكن لن يكون ضمن خطط الفريق.

ولم يتواجد أوسيمين في قائمة نابولي منذ بداية الموسم المحلي بإيطاليا تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وستزداد الأمور صعوبة خاصة مع ضم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسبق أن كشفت صحيفة الرياضية لتوصل أوسيمين لاتفاق للانتقال لأهلي جدة السعودي لمدة 4 مواسم مقابل 160 مليون يورو.

هداف نيجيريا ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأهلي جدة لكن دون أي جديد.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 مليون جنيه إسترليني.