ليس نجم التنس.. فلامنجو يضم كارلوس ألكاراز

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

كارلوس ألكاراز - فلامنجو

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي ضم الأرجنتيني كارلوس ألكاراز قادما من ساوثامبتون الإنجليزي.

ويتشابه اسم الأرجنتيني الشاب مع نجم إسبانيا كارلوس ألكاراز لاعب التنس والحائز على عدة بطولات كبرى والذي يحتل المركز الثالث في تصنيف لاعبي التنس المحترفين.

ووقع الأرجنتيني البالغ 21 عاما على عقد يمتد حتى أغسطس 2029 ومن المتوقع أن يصل الأرجنتيني لريو دي جانيرو في الأيام المقبلة.

أخبار متعلقة:
فلامنجو يقترب من جناح الهلال السعودي بقيادة فيليبي لويس.. شباب فلامنجو بطل إنتركونتيننتال على حساب أولمبياكوس جلوبو: فلامنجو بدأ مفاوضاته لضم باكيتا من وست هام بهدف نيجيري.. فلامنجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس للشباب أمام بوكا جونيورز

وانضم اللاعب مقابل 20 مليون دولار ليصبح أغلى صفقة في تاريخ فلامنجو.

كما بات ثاني أغلى تعاقد في تاريخ الدوري البرازيلي بعد مواطنه تياجو ألمادا الذي انضم لصفوف بوتافوجو منذ شهر.

وفي المقابل انضم فيكتور هوجو لصفوف ساوثامبتون على سبيل الإعارة ومنه سينضم لجوزتيبي أحد الأندية التابعة للنادي الإنجليزي.

وسيجاور ألكاراز في صفوف فلامنجو، أليكس ساندرو الذي انضم منذ أيام لصفوف النادي البرازيلي بعدما تزاملا من قبل في صفوف يوفنتوس.

ويحتل فلامنجو المركز الرابع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن فورتاليزا المتصدر.

وسيخوض الفريق منافسات ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد بنيارول الأوروجوياني.

فلامنجو ساوثامبتون كارلوس ألكاراز
نرشح لكم
سكاي: رامسديل من أرسنال إلى ساوثامبتون راديو مونت كارلو: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع يونايتد لضم سانشو بداية من الموسم المقبل.. ليفربول يتعاقد مع مامارداشفيلي أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون أرسنال يعلن ضم ميكيل ميرينو بعد نهاية إيقافه الطويل.. تونالي يشارك مع نيوكاسل أمام نوتنجهام ذا أثليتك: أرسنال يوافق على عرض كريستال بالاس لضم نكيتياه
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن إصابة لاعبة سبورتنج بقطع في الرباط الصليبي 8 دقيقة | رياضة نسائية
بمشاركة طارق حامد.. الهلال ينجو من فخ ضمك في الدوري السعودي 22 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاستقرار على رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام.. وهذا الأقرب 30 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: رامسديل من أرسنال إلى ساوثامبتون 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا واضح ومعلن بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب 39 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فنربخشة يرغب في خضوع أيمن أمير عبد العزيز لمعايشة.. وموقف الزمالك ساعة | الكرة المصرية
"موافقة ولكن بشرط".. في الجول يكشف كواليس الجلسة المنتظرة بين الأهلي وقندوسي ساعة | الدوري المصري
الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم تيون كوبمينرس من أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان