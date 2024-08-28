ليس نجم التنس.. فلامنجو يضم كارلوس ألكاراز

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي ضم الأرجنتيني كارلوس ألكاراز قادما من ساوثامبتون الإنجليزي.

ويتشابه اسم الأرجنتيني الشاب مع نجم إسبانيا كارلوس ألكاراز لاعب التنس والحائز على عدة بطولات كبرى والذي يحتل المركز الثالث في تصنيف لاعبي التنس المحترفين.

ووقع الأرجنتيني البالغ 21 عاما على عقد يمتد حتى أغسطس 2029 ومن المتوقع أن يصل الأرجنتيني لريو دي جانيرو في الأيام المقبلة.

وانضم اللاعب مقابل 20 مليون دولار ليصبح أغلى صفقة في تاريخ فلامنجو.

كما بات ثاني أغلى تعاقد في تاريخ الدوري البرازيلي بعد مواطنه تياجو ألمادا الذي انضم لصفوف بوتافوجو منذ شهر.

وفي المقابل انضم فيكتور هوجو لصفوف ساوثامبتون على سبيل الإعارة ومنه سينضم لجوزتيبي أحد الأندية التابعة للنادي الإنجليزي.

وسيجاور ألكاراز في صفوف فلامنجو، أليكس ساندرو الذي انضم منذ أيام لصفوف النادي البرازيلي بعدما تزاملا من قبل في صفوف يوفنتوس.

ويحتل فلامنجو المركز الرابع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن فورتاليزا المتصدر.

وسيخوض الفريق منافسات ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد بنيارول الأوروجوياني.