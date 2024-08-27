في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري

صفقات عديدة يستعد الأهلي والزمالك لإبرامها، لكن ما مصير هؤلاء من السوبر الإفريقي المرتقب؟

يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في الرياض في لقاء كأس السوبر الإفريقي. مباراة تاريخية بين قطبي الكرة الإفريقية والعربية، ستكون كل الأعين عليها.

ولكن، من سيتسنى له اللعب مع الأهلي والزمالك بين الصفقات الجديدة المنتظرة خلال تلك المباراة؟

حسب لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن فترة القيد الأولى لقائمة الفرق القارية ممتدة حتى 31 أغسطس الجاري.

المقيدون في فرقهم حتى 31 أغسطس، سيتمكنون من المشاركة في مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

بعد 31 أغسطس، تبدأ فترة قيد أخرى من 1 سبتمبر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، ويمكن للأندية قيد لاعبيها الجدد فيها أيضا، وسيتمكنون من المشاركة لكن بداية من دور المجموعات.

ما موقف السوبر الإفريقي؟

حسب اللائحة، فإن المقيدين حتى 31 أغسطس الجاري هم فقط من سيستطيعون المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل كاف، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ التواصل مع "كاف" بالفعل للسماح بصفقات الأهلي والزمالك المقيدة حتى 30 سبتمبر بالمشاركة في السوبر الإفريقي، خاصة إن القرار لن يضر أي فريق آخر وسيستفيد منه الفريقين المصريين.

الأهلي حتى الآن، أعلن ضم يوسف أيمن معارا من الدحيل القطري، ويحيى عطية الله معارا من سوتشي الروسي، مع اقترابه من حسم صفقات أخرى كبرى على غرار محمد علي بن رمضان، وأشرف داري.

أما بخصوص الزمالك، فالفريق حتى الآن موقوف عن القيد بسبب مستحقات مساعدي جوزفالدو فيريرا المتأخرة، ولكن النادي بصدد دفع المبلغ المستحق وفتح باب القيد خلال ساعات.

واقترب الزمالك في الوقت ذاته من حسم صفقات أخرى، أقربها محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي، بجانب استعادة خدمات حسام أشرف من بلدية المحلة، وأحمد محمود من الجونة.

عقبة أخرى

كل الصفقات التي حسمها الأهلي والزمالك أو بصدد حسمها، لم يقيدها الفريقان بعد، والسبب هو عدم فتح باب القيد المحلي من الأساس حتى الآن.

سبق وصرح عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بعدم إمكانية فتح باب القيد محليا قبل انتهاء الموسم المحلي بنهاية بطولتي الدوري وكاس مصر.

وما زال كأس مصر ممتدا، إذ تنتهي المسابقة يوم الجمعة المقبل، والموافق 30 أغسطس.

في اليوم التالي 31 أغسطس يفتح باب القيد المحلي، وإذ أن قيد اللاعبين قاريا يستوجب قيدهم محليا أولا، فسيكون أمام الأهلي والزمالك يوم 31 أغسطس فقط لقيد الاعبين الجدد من أجل خوض السوبر الإفريقي ودور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.