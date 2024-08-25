سلوت: الأمر متروك لـ صلاح إذا أراد تمديد عقده مع ليفربول

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول رأيه في مسألة اقتراب 3 نجوم بالفريق من نهاية عقودهم بنهاية الموسم الجديد.

وتنتهي عقود محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد بنهاية موسم 2024-2025، ويمكنهم الرحيل مجانا في نهاية الموسم.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "تمديد عقود محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد؟ الشيء الوحيد الذي عليّ فعله، ما أفعله معهم جميعًا، هو إخراج أفضل ما لديهم".

وأردف "إذا أخرجت أفضل ما لديهم وأدوا بشكل جيد حقًا، فالأمر متروك لهم إذا كانوا يريدون التجديد، والأمر متروك للنادي إذا طلبنا منهم تمديد العقد".

وأضاف "لكن أفضل شيء لهم جميعًا، سواء انتهى عقدك أم لا، هو تقديم أفضل أداء ممكن".

وتابع "حتى الآن، كل شيء إيجابي، عاد محمد صلاح قويًا حقًا من حيث اللياقة البدنية، وعاد فيرجيل قويًا حقًا، وفعل ترينت الشيء نفسه".

وأتم "لقد قدموا مستويات طيبة ضد إبسويتش تاون والتي كانت المباراة الأولى فقط في الموسم الجديد".

ويستعد ليفربول لملاقاة برينتفورد يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج ليفربول للفوز حتى لا يترك منافسيه مانشستر سيتي وأرسنال في الصدارة، بعد حصدهما لـ6 نقاط في جولتين.

video:1