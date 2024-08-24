يتفوق على الجميع.. أرقام من هاتريك هالاند ضد إبسويتش

السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:46

كتب : FilGoal

هدف إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي ضد إبسويتش

واصل إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وسجل النجم النرويجي ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال فوز فريقه على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجمع لكم FilGoal.com بعض الأرقام التي تحققت من هاتريك هالاند ضد إبسويتش.

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بالتسجيل ضد إبسويتش يكون هالاند قد سجل أهداف في مرمى 23 فريقا لعب أمامهم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصل مانشستر سيتي إلى 25 مباراة على التوالي بدون الخسارة.

منذ انضمامه للدوري الإنجليزي أصبح هالاند أكثر لاعب مسجل لهاتريك في مباراة برصيد 7 مباريات ويأتي بعده فيل فودين بثلاث مرات.

اللاعبين الأجانب الأكثر تسجلا لهاتريك تاريخ الدوري الإنجليزي يأتي في مقدمتهم كون أجويرو برصيد 12 هاتريك في 257 مباراة ومن بعده تيري هنري برصيد 8 هاتريك في 258 مباراة ثم هالاند برصيد 7 هاتريك في 68 مباراة.

وصل هالاند إلى هدفه رقم 94 بقميص دورتموند خلال 101 مباراة.

منذ موسم 2021/2022، هالاند هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 هدفا ثم يأتي محمد صلاح برصيد 61 هدفا ومن بعدهما هيونج مين سون.

أصبح إيرلنج هالاند أسرع لاعب يسجل ل 7 هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 68 مباراة متفوقا على ألان شيرار الذي وصل إليها في 119 مباراة.

مانشستر سيتي أصبح أكثر فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل لاعبيه هاتريك برصيد 42 مرة، 62% منهم كانوا تحت قيادة بيب جوارديولا.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي
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