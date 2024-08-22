مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنعلن خلال ساعات عن رحيل عبد المنعم لـ نيس

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 11:13

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم

يفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن إتمام نيس لاتفاقه مع الأهلي لضم محمد عبد المنعم بشكل نهائي.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "سنعلن خلال ساعات بالاتفاق والتنسيق مع نادي نيس الفرنسي عن صفقة بيع محمد عبد المنعم".

وتوصل الأهلي لاتفاق مع نيس الفرنسي للموافقة على بيع مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ويستعد نيس لمواجهة تولوز يوم الأحد المقبل في ثاني جولات الدوري الفرنسي.

واستهل الفريق مشواره في المسابقة بالخسارة من أوكسير بنتيجة 2-1.

الأهلي محمد عبد المنعم نيس
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