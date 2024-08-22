مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 17:15

كتب : أحمد الخولي

هدف أشرف داري في كرواتيا

كشف مصدر من الأهلي التوصل لاتفاق مع نادي بريست الفرنسي لضم المغربي أشرف داري.

ويسعى الأهلي لضم المدافع المغربي لتعويض رحيل محمد عبد المنعم المرتقب صوب نيس الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق نهائي مع بريست الفرنسي لضم أشرف داري لمدة 4 مواسم".

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وأتم "اللاعب سيصل القاهرة خلال أيام للخضوع الكشف الطبي وتوقيع العقود".

وبذلك سيكون داري ثالث صفقات الأهلي بعد مواطنه يحيى عطية الله ويوسف أيمن.

وقبل أيام، شدد داري زهير والد أشرف داري لاعب نادي بريست الفرنسي على رغبته في انتقال نجله للأهلي.

وسبق أن صرّح والد اللاعب عبر قناة دي إم سي: "المفاوضات بين الأهلي وبريست للتعاقد مع أشرف داري جارية، اللاعب وصله عروض أخرى من إسبانيول وأندرلخت ولكن العرض القوي الذي جاء كان من الأهلي".

وتابع "أحب أن يتواجد أشرف داري في الأهلي وأتمنى ان يكون إضافة في حال انضم للفريق".

وأضاف "أشرف لم يشعر بالراحة في فرنسا لأسباب دينية بسبب وجود بعض الأشياء غير المريحة خارج كرة القدم تحدث معه".

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ولعب أشرف داري 7 مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.

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