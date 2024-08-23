خبر في الجول - إنبي يطلب 15 مليون جنيه للتخلي عن البلعوطي للزمالك

حدد نادي إنبي مطالبه المادية للتخلي عن خدمات عبد العزيز البلعوطي حارس مرماه لصالح الزمالك.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق إن البلعوطي ضمن 3 أسماء مرشحة لتعزيز مركز حراسة المرمى في الزمالك. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي طلب الحصول على 15 مليون جنيه للموافقة على انتقال عبد العزيز البلعوطي للزمالك.

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البلعوطي خاض 13 مباراة بقميص إنبي الموسم الجاري استقبل خلالها 16 هدفا وخرج بشباك نظيفة في4 مباريات.

البلعوطي البالغ 30 عاما شارك بقميص إنبي في 90 مباراة بالدوري المصري استقبل 104هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 26.