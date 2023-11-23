3 أسماء.. في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك في تعزيز مركز حراسة المرمى

بدأ الزمالك التفكير في كيفية تعزيز مركز حراسة المرمى بعد عرض محمد صبحي حارس الفريق للبيع، وتبرز 3 أسماء في قائمة الأبيض.

وسبق أن عرض الزمالك صبحي للبيع بعد إيقافه لمدة شهر وتغريمه بخصم 20% من العقد السنوي على خلفية الخروج من معسكر الفريق دون إذن قبل لقاء زد في الدوري المصري.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الزمالك في تعزيز مركز حراسة المرمى.

طُرح أسماء عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس مودرن فيوتشر للانضمام إلى صفوف الزمالك.

ولم يستقر مسؤولو الزمالك على إمكانية ضم حارس في يناير المقبل أم الانتظار للموسم الجديد، خاصة في ظل تواجد الثنائي الشاب: عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.

ما يعيق انضمام الشناوي أو جنش لصفوف الأبيض في يناير المقبل هو مشاركة الثنائي قاريا مع فريقه وبالتالي لن يحق له اللعب مع الزمالك في الكونفدرالية.

ولا يحق للاعب أن يشارك بقميص فريقين مختلفين في المسابقات الإفريقية بالموسم ذاته، وبذلك يمكن للزمالك قيد أحد الحارسين المخضرمين محليا حال ضمه دون الاستفادة به في الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك لن يضم أي لاعب في سوق انتقالات يناير المقبل إلا مع حل أزمة القيد.

وتناوب محمد عواد ومحمد صبحي على حراسة مرمى الزمالك من بداية الموسم الجاري.

وخاض صبحي البالغ 24 عاما 5 مباريات استقبل خلالها 7 أهداف، فيما خاض عواد البالغ 31 عاما 4 مباريات استقبل 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 1.

في المقابل خاض البلعوطي 6 مباريات في الدوري استقبل 4 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 2 ويبلغ من العمر 29 عاما.

وخاض الشناوي البالغ 32 عاما 8 مباريات الموسم الجاري من بينها 2 في دوري أبطال إفريقيا، وخرج في 4 مباريات بشباك نظيفة واستقبل 7 أهداف في جميع المسابقات، وسبق له ارتداء قميص الزمالك بين 2012 و2018.

وأخيرا خاض جنش البالغ 36 عاما 8 مباريات من بينها 2 في الكونفدرالية وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين واستقبل 6 أهداف.