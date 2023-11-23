3 أسماء.. في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك في تعزيز مركز حراسة المرمى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 12:38

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

بدأ الزمالك التفكير في كيفية تعزيز مركز حراسة المرمى بعد عرض محمد صبحي حارس الفريق للبيع، وتبرز 3 أسماء في قائمة الأبيض.

عبد العزيز البلعوطي

النادي : إنبـي

محمود جنش

النادي : مودرن فيوتشر

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

الزمالك

وسبق أن عرض الزمالك صبحي للبيع بعد إيقافه لمدة شهر وتغريمه بخصم 20% من العقد السنوي على خلفية الخروج من معسكر الفريق دون إذن قبل لقاء زد في الدوري المصري.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الزمالك في تعزيز مركز حراسة المرمى.

أخبار متعلقة:
الزمالك يخصص 50 حافلة لسفر الجمهور لبرج العرب لحضور مباراة أبو سليم مران الزمالك - جلسة بين سليمان واللاعبين قبل مواجهة أبو سليم.. وتأهيل الرباعي تحقيق حلم عبود.. الزمالك يستقبل شابا فلسطينيا في المران وضمه لفريق الساق الواحدة رئيس اتحاد الطائرة: لم نجامل أحدا في أزمة ثنائي الأهلي والزمالك

طُرح أسماء عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس مودرن فيوتشر للانضمام إلى صفوف الزمالك.

ولم يستقر مسؤولو الزمالك على إمكانية ضم حارس في يناير المقبل أم الانتظار للموسم الجديد، خاصة في ظل تواجد الثنائي الشاب: عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.

ما يعيق انضمام الشناوي أو جنش لصفوف الأبيض في يناير المقبل هو مشاركة الثنائي قاريا مع فريقه وبالتالي لن يحق له اللعب مع الزمالك في الكونفدرالية.

ولا يحق للاعب أن يشارك بقميص فريقين مختلفين في المسابقات الإفريقية بالموسم ذاته، وبذلك يمكن للزمالك قيد أحد الحارسين المخضرمين محليا حال ضمه دون الاستفادة به في الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك لن يضم أي لاعب في سوق انتقالات يناير المقبل إلا مع حل أزمة القيد.

وتناوب محمد عواد ومحمد صبحي على حراسة مرمى الزمالك من بداية الموسم الجاري.

وخاض صبحي البالغ 24 عاما 5 مباريات استقبل خلالها 7 أهداف، فيما خاض عواد البالغ 31 عاما 4 مباريات استقبل 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 1.

في المقابل خاض البلعوطي 6 مباريات في الدوري استقبل 4 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 2 ويبلغ من العمر 29 عاما.

وخاض الشناوي البالغ 32 عاما 8 مباريات الموسم الجاري من بينها 2 في دوري أبطال إفريقيا، وخرج في 4 مباريات بشباك نظيفة واستقبل 7 أهداف في جميع المسابقات، وسبق له ارتداء قميص الزمالك بين 2012 و2018.

وأخيرا خاض جنش البالغ 36 عاما 8 مباريات من بينها 2 في الكونفدرالية وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين واستقبل 6 أهداف.

الزمالك أحمد الشناوي محمد عواد محمد صبحي محمود عبد الرحيم "جنش" عبد العزيز البلعوطي
نرشح لكم
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بيراميدز يرغب في ضم مصطفى سعد إنبي يكشف موقفه من بيع أحمد أمين في يناير.. وهل يساوي 100 مليون؟ خبر في الجول – تفاصيل اجتماعات إيهاب جلال مع صالح جمعة الترجي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضاته لضم كريستو من الأهلي مران الزمالك - جلسة بين سليمان واللاعبين قبل مواجهة أبو سليم.. وتأهيل الرباعي مصدر من المصري لـ في الجول: تقرير طبي يحسم موقف قيد دغموم في قائمة الفريق وكيله: أوسوريو كان يحلم برفع البطولات مع الزمالك.. وهذا المدرب ظُلم مع الأهلي مران الزمالك - انتظام زيزو والجزيري وتأهيل الونش
أخر الأخبار
دي ليخت: أتمنى أن أعود قبل نهاية العام 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاف يحدد موعد تسليم القوائم النهائية لـ كأس أمم إفريقيا 2023 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming – تقرير: حرب الخليج في Call of Duty 2024 27 دقيقة | Gamers
تقرير: جراهام بوتر يرفض تدريب منتخب السويد 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
Gaming - تعويض من EA FC 24 للاعبين بسبب جوائز FC PRO Objective Completionist 46 دقيقة | Gamers
ذا أثليتك: وان بيساكا يتلقى عرضا للمشاركة في أمم إفريقيا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل يعلق على رغبة مولر في الاستمرار لموسم جديد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط سموحة يكرر انتصاره على سبورتنج ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة