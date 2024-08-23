مصدر مقرب من محمد عواد يكشف لـ في الجول تطورات تجديد التعاقد مع الزمالك

هل اقترب محمد عواد حارس مرمى الزمالك من تجديد تعاقده مع الفريق؟

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

أجاب مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com اليوم الجمعة قائلا: "اللاعب اتفق مع الزمالك على كافة تفاصيل تجديد التعاقد ماليا منذ شهر ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن"

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "عواد لم يتم إبلاغه بالرحيل بشكل رسمي كما يتردد واللاعب يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق".

الحارس صاحب الـ32 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي في عام 2019 بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض عواد مع الزمالك 103 مباراة استقبل خلالهم 85 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 48 لقاء.

وتوج عواد مع الزمالك بالدوري وكأس مصر مرتين لكل منهما ومرة لكل من كأس السوبر والكونفدرالية.