خبر في الجول - الزمالك يطلب ضم محمد حمدي.. ورد إنبي

يرغب الزمالك في التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي.

ويمتد تعاقد محمد حمدي مع إنبي حتى صيف 2027.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب ضم محمد حمدي خلال هذا الصيف.

نادي إنبي لا يمانع رحيل اللاعب بنفس شروط إعارة زياد كمال ولكن مع الحصول على قيمة الصفقة كاملة.

وانتقل زياد كمال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية معار لمدة موسمين نصف الموسم بشروط معينة. (طالع التفاصيل)

ويسعى الزمالك للتعاقد مع ظهير أيسر بعد الأزمة التي تعرض لها أحمد فتوح لاعب الفريق.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات. (طالع التفاصيل)

نادي سوتشي الروسي كان قد تقدم بعرض لضم محمد حمدي على سبيل الإعارة في يناير الماضي لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع إنبي.

حمدي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وشارك حمدي مع إنبي خلال 59 مباراة وسجيل هدفين وصنع 6 آخرين.

بينما زياد كمال لعب مع الزمالك 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع.

وشارك زياد كمال مع الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما لعب مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.