أستون فيلا يجدد تعاقد إيميليانو مارتينيز
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 16:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي أستون فيلا تجديد تعاقد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الفريق ومنتخب الأرجنتين.
إيميليانو مارتينيز
النادي : أستون فيلا
ووقع مارتينيز على العقد الجديد الذي يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029.
وفاز مارتينيز البالغ من العمر 31 عاما مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وحصل أيضا مع التانجو على آخر نسختين من كوبا أمريكا آخرها الصيف الجاري في الولايات المتحدة بالفوز في النهائي على كولومبيا.
واستطاع قيادة فريقه لاحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.
وانتقل مارتينيز من أرسنال إلى أستون فيلا في عام 2020 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.
اللاعب الأرجنتيني حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.
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