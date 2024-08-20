مهاجم أستون فيلا السابق: صلاح لا يحصل على حقه.. أحد عظماء الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف ليفربول ضد إبسويتش تاون

أشاد دارين بينت مهاجم أستون فيلا السابق بمحمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر مؤكدا أنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وتحدث دارين بينت لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية قائلا: "أنا من أشد المعجبين بصلاح، هو لاعب عظيم في الدوري الإنجليزي وأحد أعظم لاعبي ليفربول".

وأكمل "في بعض الأحيان تنظر إلى أسلوبه وقد يبدو ليس جميلا في العيون، وفي بعض الأحيان ليس من السهل مشاهدته، لكن عندما تنظر لبعض الأهداف التي سجلها فهي رائعة".

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وتابع اللاعب الإنجليزي السابق "لقد سجل أهدافا ضد مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في العالم ويتغلب على خمسة لاعبين منهم في دائرة نصف قطرها ست ياردات".

وواصل "لقد سجل أهدافا ضد واتفورد وإيفرتون وتوتنام وأرسنال بطريقة جميلة، وهناك الهدف الذي سجله ضد إيدررسون من منتصف الملعب من لمسة أولىن لقد سجل العديد من الأهداف الجيدة".

وأتم دارين بينت حديثه "في بعض النواحي هو لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، لا أعقد أن صلاح من حيث إنهاء الهجمات ولعبه الشامل كلاعب يحظى بالاحترام الذي يستحقه".

ليفربول دارين بينت صلاح الدوري الإنجليزي
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