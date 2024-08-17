هدف الأهلي - بن رمضان ينتصر مع فرينتسفاروتشي في الدربي

السبت، 17 أغسطس 2024 - 23:23

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - فرينتسفاروتشي

شارك محمد علي بن رمضان في فوز فرينتسفاروتشي الدربي على أويبشت بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من الدوري المجري.

وشهدت الساعات الأخيرة تعثر في مفاوضات الأهلي مع النادي المجري لضم بن رمضان. (طالع التفاصيل)

وبدأ بن رمضان أساسيا وخرج في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

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وسجل النيجيري توسين كيهيندي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+2، وخطف به الـ 3 نقاط.

وارتقى فرينتسفاروتشي للصدارة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بالتساوي مع أكاديمية بوشكاش وأم تي كيه بودابست.

وشارك بن رمضان في 5 مباريات مع فريقه منذ بداية الموسم وسجل هدفين حتى الآن.

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت "هناك خلافات مالية بين الأهلي وفرينتسفاروتشي في المفاوضات بشأن محمد علي بن رمضان".

وواصل "تلك الخلافات قد تجعلنا نتراجع عن الصفقة إن لم يتم حلها رغم التوصل لاتفاق سابقا مع النادي المجري".

وأكمل "النادي المجري طلب الحصول على 800 ألف دولار إضافية ما عطل الصفقة".

وتابع المصدر حديثه "نعمل الآن على إتمام صفقة أشرف داري بسبب رحيل محمد عبد المنعم وكذلك صفقة المهاجم".

فيما علق مصدر من وفرينتسفاروتشي –طلب عدم ذكر اسمه كذلك- لـFilGoal.com قائلا: "نعم هناك خلافات في المفاوضات مع الأهلي لكن هناك جولة تفاوضية أخرى ونعمل خلالها للتوصل لاتفاق".

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي أمس السبت لـFilGoal.com: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة لكن لم تنته بنسبة 100%".

جاء ذلك ردا على تقرير من موقع "فوت 24" التونسي زعم خلاله أن بن رمضان رفض الانضمام للأهلي.

محمد علي بن رمضان الأهلي فرينتسفاروتشي الدوري المجري
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