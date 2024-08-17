مصدر من الأهلي لـ في الجول: أزمة في مفاوضات ضم بن رمضان.. ورد من فرينتسفاروتشي

السبت، 17 أغسطس 2024 - 16:35

كتب : أحمد الخولي ومحمد عبد العظيم

محمد علي بن رمضان

حدثت أزمة في المفاوضات بين الأهلي وفرينتسفاروتشي بشأن ضم محمد علي بن رمضان.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت "هناك خلافات مالية بين الأهلي وفرينتسفاروتشي في المفاوضات بشأن محمد علي بن رمضان".

وواصل "تلك الخلافات قد تجعلنا نتراجع عن الصفقة إن لم يتم حلها رغم التوصل لاتفاق سابقا مع النادي المجري".

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وأكمل "النادي المجري طلب الحصول على 800 ألف دولار إضافية ما عطل الصفقة".

وتابع المصدر حديثه "نعمل الآن على إتمام صفقة أشرف داري بسبب رحيل محمد عبد المنعم وكذلك صفقة المهاجم".

فيما علق مصدر من وفرينتسفاروتشي –طلب عدم ذكر اسمه كذلك- لـFilGoal.com قائلا: "نعم هناك خلافات في المفاوضات مع الأهلي لكن هناك جولة تفاوضية أخرى ونعمل خلالها للتوصل لاتفاق".

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي أمس السبت لـFilGoal.com: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة لكن لم تنته بنسبة 100%".

جاء ذلك ردا على تقرير من موقع "فوت 24" التونسي زعم خلاله أن بن رمضان رفض الانضمام للأهلي.

محمد علي بن رمضان الأهلي فرينتسفاروتشي
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