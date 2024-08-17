انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق73. جوووووول الثاني لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بتسديدة قوية.

ق66. ضغط كبير من ولفرهامبتون لتسجيل هدف التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. رايا يتألق بتصدي رائع من رأسية هوانج.

ق25. جووووول أول لأرسنال عن طريق كاي هافيرتز برأسية بعد عرضية من ساكا.

ق14. الحارس يمنع ساكا من التسجيل.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل.