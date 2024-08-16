رغم اعتذار الأهلي عن عدم استكمال الكأس.. اتحاد الكرة يطرح تعديلا محتملا "إن لعب"

أرسل اتحاد الكرة خطابا للأندية بمواعيد دور الـ 8 في كأس مصر، حيث يفترض استكمال دور الـ 16 بعد نهاية الدوري خلال يومين.

ورغم اعتذار الأهلي عن عدم استكمال كأس مصر في بيان رسمي، لا يزال اتحاد الكرة يضع احتمالا لإقامة مباراة الفريق ضد فاركو في دور الـ 16.

جاء ذلك حيث أرفق الاتحاد خطابه للأندية بملحوظة: في في حالة إقامة مباراة الأهلي وفاركو في دور الـ 16 يوم الثلاثاء 20 أغسطس ستقام مباراة الفائز مع المصري في دور الـ 8 يوم الجمعة 23 أغسطس بدلا من الخميس 22 أغسطس.

وكان الأهلي قد أعلن منح مدربه مارسيل كولر وجهازه المعاون فترة راحة بعد حسم الدوري، على أن يتولى سامي قمصان قيادة الفريق لحين عودته.

كما أعلن الأحمر اعتذاره عن عدم استكمال الكأس ومنح اللاعبين الراحة وإرسالهم لمعسكر منتخب مصر مع بدء الأجندة الدولية في أول سبتمبر.

وأعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات كأس مصر بدءا من دور الـ 8 وحتى النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 30 أغسطس الجاري لينتهي موسم 2023-24 بشكل رسمي.

وحسمت فرق المصري وبيراميدز والجونة تأهلها حتى الآن بشكل رسمي لدور الـ 8.

وسبق أن كشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس مصر والتي لم تُكتمل حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد المباريات حتى النهائي

ربع النهائي

الأربعاء 21 أغسطس – بيراميدز × الجونة – الدفاع الجوي في التاسعة مساءً.

الخميس 22 أغسطس – الفائز من الأهلي وفاركو × المصري – برج العرب في التاسعة مساءً.

السبت 24 أغسطس – الفائز من الزمالك وطلائع الجيش × الفائز من الإسماعيلي وسموحة

السبت 24 أغسطس – الفائز من مودرن وإنبي × الفائز من سيراميكا وزد

نصف النهائي

الثلاثاء 27 أغسطس – الفائز من الأهلي وفاركو ضد المصري × الفائز من بيراميدز والجونة

الثلاثاء 27 أغسطس – الفائز من الزمالك وطلائع الجيش والفائز من الإسماعيلي وسموحة × الفائز من مودرن وإنبي والفائز من سيراميكا وزد

النهائي

الجمعة 30 أغسطس – برج العرب في التاسعة مساءً.

وأعلن الأهلي من قبل عدم المشاركة في المباريات المتبقية من كأس مصر الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عبر قناة ETC: "فيفا يشترط فتح القيد بعد نهاية مسابقتي الدوري والكأس، وحصلنا على استثناء الموسم الماضي، لن يتم فتح القيد للأندية في الموسم المقبل إلا بعد نهاية مباريات الدوري والكأس للموسم الحالي، ولا أعلم هل سيوافق الاتحاد الدولي على استثناء لنا أو لا".

وشدد "لم يصدر قرار بإلغاء كأس مصر، وقرار الإلغاء يعود للشركة الراعية واتحاد الكرة، وخيار تأجيل مباريات كأس مصر للموسم المقبل أصبح غير متاحا".

وأوضح "إذا أكملنا مسابقة الكأس فلابد من إنهاء المسابقة في نهاية أغسطس الجاري".

وحصد الأهلي لقب النسخة الماضية على حساب الزمالك والذي أقيم في السعودية بشهر مارس الماضي.