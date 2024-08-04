في الجول يكشف جدول مباريات دور الـ 16 من كأس مصر 2023-24

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 18:59

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

أعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس مصر 2023-24.

وتقام المباريات بدءا من يوم الخميس 8 أغسطس وحتى الأربعاء 21 أغسطس.

ويكشف FilGoal.com جدول مواعيد المباريات

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الخميس 8 أغسطس – بيراميدز × أبو قير للأسمدة – 6:00 – استاد الدفاع الجوي

الجمعة 9 أغسطس – الترسانة × الجونة – 6:00 – استاد الجونة

الجمعة 9 أغسطس – البنك الأهلي × المصري – 9:00 – استاد برج العرب

الثلاثاء 20 أغسطس – الإسماعيلي × سموحة – 6:00 – استاد الإسماعيلية

الثلاثاء 20 أغسطس – الأهلي × فاركو – 9:00 – استاد القاهرة

الثلاثاء 20 أغسطس – مودرن سبورت × إنبي – 9:00 - استاد السلام

الأربعاء 21 أغسطس – سيراميكا كليوباترا × زد – 6:00 – استاد المقاولون العرب

الأربعاء 21 أغسطس – الزمالك × طلائع الجيش – 9:00 – استاد القاهرة

وسبق أن صرّح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عبر قناة ETC: "فيفا يشترط فتح القيد بعد نهاية مسابقتي الدوري والكأس، وحصلنا على استثناء الموسم الماضي، لن يتم فتح القيد للأندية في الموسم المقبل إلا بعد نهاية مباريات الدوري والكأس للموسم الحالي، ولا أعلم هل سيوافق الاتحاد الدولي على استثناء لنا أو لا".

وشدد "لم يصدر قرار بإلغاء كأس مصر، وقرار الإلغاء يعود للشركة الراعية واتحاد الكرة، وخيار تأجيل مباريات كأس مصر للموسم المقبل أصبح غير متاحا".

وأوضح "إذا أكملنا مسابقة الكأس فلابد من إنهاء المسابقة في نهاية أغسطس الجاري".

وحصد الأهلي لقب النسخة الماضية على حساب الزمالك والذي أقيم في السعودية بشهر مارس الماضي.

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