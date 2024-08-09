الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 22:11

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - مارسيل كولر

أعلن النادي الأهلي عن نتائج الاجتماع الذي انعقد بين محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن الاجتماع المطول تم خلاله مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالفريق بما يحقق المساندة والدعم الكامل للفريق وجهازه الفني والاستعداد القوي للموسم الجديد.

وخلال الاجتماع استمع الخطيب لوجهة نظر كولر في كافة الأمور الفنية، وإليكم القرارات الصادرة نتيجة له:

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1- منح الجهاز الفني إجازة ابتداءً من اليوم نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

2- تكليف سامي قمصان المدرب العام بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري.

3- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

4- الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر، بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر وموافقة مجلس الإدارة بالإجماع.

5- اللاعبون الذين يتم اختيارهم للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا تأهيليا للحفاظ على مستواهم البدني.

6- البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقه بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري.

7- إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.

الأهلي الدوري المصري مارسيل كولر كأس مصر محمود الخطيب
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