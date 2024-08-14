اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2023-24 حتى النهائي

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 19:57

كتب : بسام أبو بكر

كأس مصر - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات كأس مصر بدءا من دور الـ 8 وحتى النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 30 أغسطس الجاري لينتهي موسم 2023-24 بشكل رسمي.

وحسمت فرق المصري وبيراميدز والجونة تأهلها حتى الآن بشكل رسمي لدور الـ 8.

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وسبق أن كشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس مصر والتي لم تُكتمل حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد المباريات حتى النهائي

ربع النهائي

الأربعاء 21 أغسطس – بيراميدز × الجونة – الدفاع الجوي في التاسعة مساءً.

الخميس 22 أغسطس – الفائز من الأهلي وفاركو × المصري – برج العرب في التاسعة مساءً.

السبت 24 أغسطس – الفائز من الزمالك وطلائع الجيش × الفائز من الإسماعيلي وسموحة

السبت 24 أغسطس – الفائز من مودرن وإنبي × الفائز من سيراميكا وزد

نصف النهائي

الثلاثاء 27 أغسطس – الفائز من الأهلي وفاركو ضد المصري × الفائز من بيراميدز والجونة

الثلاثاء 27 أغسطس – الفائز من الزمالك وطلائع الجيش والفائز من الإسماعيلي وسموحة × الفائز من مودرن وإنبي والفائز من سيراميكا وزد

النهائي

الجمعة 30 أغسطس – برج العرب في التاسعة مساءً.

وأعلن الأهلي من قبل عدم المشاركة في المباريات المتبقية من كأس مصر الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عبر قناة ETC: "فيفا يشترط فتح القيد بعد نهاية مسابقتي الدوري والكأس، وحصلنا على استثناء الموسم الماضي، لن يتم فتح القيد للأندية في الموسم المقبل إلا بعد نهاية مباريات الدوري والكأس للموسم الحالي، ولا أعلم هل سيوافق الاتحاد الدولي على استثناء لنا أو لا".

وشدد "لم يصدر قرار بإلغاء كأس مصر، وقرار الإلغاء يعود للشركة الراعية واتحاد الكرة، وخيار تأجيل مباريات كأس مصر للموسم المقبل أصبح غير متاحا".

وأوضح "إذا أكملنا مسابقة الكأس فلابد من إنهاء المسابقة في نهاية أغسطس الجاري".

وحصد الأهلي لقب النسخة الماضية على حساب الزمالك والذي أقيم في السعودية بشهر مارس الماضي.

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