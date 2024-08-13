كما كشف في الجول.. أهلي بنغازي يعلن ضم جابرييل أوروك

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 21:31

كتب : عمرو نبيل

جابريل أوروك

أعلن نادي الأهلي الليبي التعاقد مع جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقضى أوروك الموسم المنقضي معارا لصفوف النصر الليبي وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن توصل الأهلي مع غزل المحلة لاتفاق نهائي لإتمام الانتقال.

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ولم يفُعّل النصر بند شراء اللاعب من غزل المحلة بعد نهاية الإعارة.

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وسجل أوروك 4 أهداف وصنع 5 وساهم في فوز فريقه بلقب الدوري لأول مرة منذ 2018.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مسؤولي الاتحاد الليبي أبدوا رغبتهم في تجنيس النيجيري بعدما سجل 4 أهداف في 13 مباراة في بداية المسابقة.

اللاعب النيجيري صاحب 24 عاما انضم إلى غزل المحلة قادما من إنيمبا في صفقة انتقال حر.

وخاض أوروك مع غزل المحلة 34 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

ومع إنيمبا خاض 64 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع ستة آخرين.

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