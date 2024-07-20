خبر في الجول - أوروك يتمم اتفاقه للانضمام لأهلي بنغازي الليبي

توصل أهلي بنغازي الليبي لاتفاق لضم النيجيري جابريل أوروك لاعب غزل المحلة بشكل نهائي.

وقضى أوروك الموسم المنقضي معارا لصفوف النصر الليبي وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

وحسبما علم FilGoal.com ينتظر النيجيري توصل الأهلي مع غزل المحلة لاتفاق نهائي لإتمام الانتقال.

ولم يفُعّل النصر بند شراء اللاعب حتى الآن من غزل المحلة بعد نهاية الإعارة.

وسجل أوروك 4 أهداف وصنع 5 وساهم في فوز فريقه بلقب الدوري لأول مرة منذ 2018.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مسؤولي الاتحاد الليبي أبدوا رغبتهم في تجنيس النيجيري بعدما سجل 4 أهداف في 13 مباراة في بداية المسابقة.

اللاعب النيجيري صاحب 24 عاما انضم إلى غزل المحلة قادما من إنيمبا في صفقة انتقال حر.

وخاض أوروك مع غزل المحلة 34 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

ومع إنيمبا خاض 64 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع ستة آخرين.