انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم السبت 10 أغسطس.

نهائي الخماسي الحديث

أحمد الجندي يتوج بالميدالية الذهبية. (طالع التفاصيل)

بعد قليل تنطلق المنافسات الختامية (الليزر رن)

أحمد الجندي في الصدارة برصيد 857 نقطة بعد نهاية منافسات السباحة في الخماسي الحديث بفارق 17 نقطة عن المركز الثاني

بينما مهند شعبان في المركز الـ 18 برصيد 527 نقطة

الجندي في الصدارة برصيد 545 نقطة

أحمد الجندي ينهي منافسات الفروسية بـ 300 نقطة كاملة

مهند شعبان يسقط من الحصان ليحصد 0 نقطة في الفروسية

انطلاق الفروسية.. ويتم اختيار جواد كل لاعب بقرعة عشوائية

نهائي الرجال - أحمد الجندي ومهند شعبان

رفع الأثقال

سارة سمير تحسم الميدالية الفضية بإجمالي 268 كجم. (طالع التفاصيل)

سارة تحسم الميدالية

محاولة ثانية ناجحة في الكلين برفع 151 كجم ليصبح الإجمالي 268 كجم حتى الآن

محاولة أولى ناجحة في الكلين برفع 146 كجم ليصبح الإجمالي 263 كجم حتى الآن

انطلاق منافسات الكلين

نهاية محاولات الخطف بتواجد سارة في المركز الثالث بـ 117 كجم بالتساوي مع الأسترالية إيلين سيكاماتانا.

محاولة ثالثة غير ناجحة برفع 119 كجم لتكتفي بـ 117 كجم فقط في الخطف

محاولة ثااااانية ناجحة برفع بـ 117 كجم في الخطف

محاولة أولى ناجحة لسارة سمير بـ 113 كجم في الخطف

انطلاق المنافسات

سارة سمير - وزن 81 كجم

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عبد الرحمن السيد ينهي منافساته برفع إجمالي 233 كجم ويحتل المركز السابع.

محاولة ثانية ناجحة برفع 183 كجم في الخطف

محاولة أولى ناجحة برفع 178 كجم في الخطف

انطلاق المنافسات

عبد الرحمن السيد - وزن 102 كجم

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الخماسي الحديث

نهاية مسابقات الخماسي الحديث للسيدات.

في الترتيب العام ملك تحتل المركز الثامن وتضمن التأهل إلى النهائيات بـ1391 نقطة، فيما ودعت سلمى عبد المقصود المنافسات باحتلالها المركز الـ17 وقبل الأخير بـ108 نقطة.

ملك تنهي السباق في المركز الثامن، وسلمى عبد المقصود المركز الـ14.

الآن بداية سباق الليزر رن.

بعد نهاية سباق الفروسية والسلاح والسباحة، ملك تحتل المركز السابع بـ781 نقطة، وسلمى تتواجد في المركز قبل الأخير بـ488 نقطة.

ملك تنهي سباق السباحة في المركز الثاني.

ملك إسماعيل تبدأ الآن منافسات السباحة لـ200 متر.

سلمى تنهي سباق السباحة في المركز الثاني.

سلمى عبد المقصود تبدأ الآن منافسات السباحة لـ200 متر.

ملك تحتل المركز التاسع حتى الآن بعد نهاية منافسات الفروسية والسلاح، بينما تأتي سلمى في المركز الأخير.

ملك تخسر من الأسترالية.

ملك تواجه الآن الأسترالية جينيفييف رينسبورج.

ملك تنتصر على اللاعبة الألمانية وفي رصيدها الآن 6 نقاط إضافية على الـ210 الأصلية.

ملك تواجه الآن الألمانية ريبيكا لانجريهر.

ملك تنتصر على اللاعبة السويدية.

نتيجة المباراة تنتهي بالتعادل وملك تنتصر لأنها هي من جاءت من النزال من الخارج وتواجه الآن السويدية مارلينا جاويد.

ملك إسماعيل تواجه الأمريكية جيسيكا سافنير في منافسات السلاح.

سلمى تخسر في منافسات السلاح.

سلمى عبد المقصود ستواجه الإيطالية أليس سوتير في منافسات السلاح.

ملك إسماعيل أنهت سباق الفروسية في المركز الـ13 من أصل 18 لاعبة، بينما تم استبعاد سلمى عبد المقصود.

أنهت ملك إسماعيل سباق قفز الحواجز بالخيل بـ286 نقطة لتحل في المركز الـ13.

تنويه:

اختيار الخيول في الخماسي الحديث يكون بشكل عشوائي وهو ما تسبب في عدة أزمات للمتنافسين لأنه ليس الخيل الخاص باللاعب.

ومن المقرر في الأولمبياد المقبلة استبدال سباق الفروسية بسباق جري حواجز وهو ما تم استخدامه في البطولات الدولية ولكن في الأولمبياد سيبدأ استخدام الأمر من لوس أنجلوس.

إقصاء سلمى عبد المقصود من سباق الفروسية بعدما سقطت من على الخيل أثناء سباق قفز بالحواجز بالخيل.

بداية منافسات سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.

10:30 صباحا نصف نهائي منافسات السيدات حيث يتنافس كل من ملك إسماعيل وسلمى عبد المقصود.

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