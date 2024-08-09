أولمبياد باريس - سيف عيسى يودع منافسات التايكوندو مبكرا في مفاجأة كبرى

ودع سيف عيسى لاعب التايكوندو المصري وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو منافسات أولمبياد باريس مبكرا من الدور ثمن النهائي.

وخسر سيف عيسى المصنف الرابع عالميا أمام الدنماركي إدي هرنيك بجولتين دون مقابل.

وكانت الجولة الأولى متكافئة وحسمها لاعب الدنمارك بنتيجة 6-5.

لكن في الجولة الثانية تفوق الدنماركي بشكل تام بعد حسم النتيجة 5-0.

وبذلك يودع سيف عيسى المنافسات على أمل الحصول على فرصة الترضية حال وصول اللاعب الدنماركي للنهائي.

ويعتبر خروج سيف عيسى أكبر مفاجآت البعثة المصرية كونه المصنف الرابع عالميا.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

من هو سيف عيسى

مواليد 15 يونيو 1998، وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو.

تخرج من كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

كان بين أفضل 4 لاعبين في العالم سنة 2018 ليتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي تسببت في هبوطه للمركز الـ 12 عالميا.

عاداته خلال أي بطولة كانت الاتصال بوالدته عقب كل مباراة ليطالبها بالدعاء له في المباراة المقبلة، لكن بالفترة الأخيرة استقر على عدم التركيز مع التليفون نهائيا طوال المنافسات.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

وصف استقباله في المطار بعد تحقيق الميدالية الأولمبية بشعوره وكأنه النادي الأهلي من حفاوة استقبال المتابعين.

تفاجأ من سعادة الشعب بعد تتويجه بالميدالية الأولمبية وأصبحت رغبته في تحقيق ميدالية جديدة ليس فقط لإنجاز شخصي ولكن لأن الشعب المصري يستحق الفرحة أيضا.

حسم تأهله عن طريق التصنيف العالمي بين أفضل 5 مراكز عالميا.

لعب مصابا نهاية العام الماضي في أكثر من بطولة من أجل الحفاظ على تأهله عن طريق التصنيف العالمي.

حلمه كان تحقيق ميدالية أولمبية، وبعد برونزية طوكيو أًصبح طموحه إنجاز تاريخي أكبر وهو الذهبية الأولى لمصر في رياضة التايكوندو.