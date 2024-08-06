تمت.. ألفاريز يوافق على عرض أتليتكو مدريد

وافق جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي على الانتقال إلى أتليتكو مدريد الإسباني.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن صفقة انتقال ألفاريز من مانشستر سيتي إلى أتليتكو مدريد تمت.

وأن الصفقة ستبلغ قيمتها 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافآت ومتغيرات.

واتفق ألفاريز على التوقيع لمدة 5 مواسم مع أتلتيكو مدريد.

ورفع أتليتكو مدريد العرض المقدم منه لـ جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي من أجل ضمه في الصيف الجاري.

وأدرك أتليتكو مدريد أن عليه رفع العرض المقدم لراتب ألفاريز معه حتى يوافق المهاجم الأرجنتيني على الانضمام للنادي الإسباني.

وكان الخلاف مع وكيل اللاعب ونادي أتليتكو مدريد حول مبلغ يتراوح من 2 إلى 3 ملايين يورو.

ووافق مانشستر سيتي على عرض أتليتكو مدريد للتعاقد مع جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسمح سيتي لـ ألفاريز بالخضوع للفحوصات الطبية في مدريد عندما يتفق على بنود عقده مع أتليتكو.